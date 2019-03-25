百万人游行反对“脱欧”　英国首相或遭逼宫

英国百万民众23日在首都伦敦市中心游行，反对英国脱离欧洲联盟，呼吁就是否“脱欧”举行第二次公投。

多家媒体报道，十多名内阁大臣正在商议让首相特雷莎·梅数天内“走人”。如果首相换人，英国如何、何时甚至是否退出欧盟将面临更多不确定因素。

【反“脱欧”大游行】

数以千计主张“留欧”的民众23日中午在海德公园附近集合，随后穿过皮卡迪利广场、特拉法尔加广场等伦敦地标，不断有民众加入游行队伍，途经首相府唐宁街10号，最后在议会前结束示威。

组织方声称，示威总人数超过100万，形成英国迄今最大的反“脱欧”游行。示威者拉出的横幅展示“最佳协议是不‘脱欧’”“我们要求一次人民的投票”等诉求。

路透社报道，这是伦敦经历的第二大示威活动，规模仅次于2003年反对伊拉克战争的集会。

现年18岁的菲比·普尔说，“脱欧”会令就业更难，“大家已经看到许多大企业搬迁，我为未来担忧”。

示威者加雷思·蕾59岁，抱怨“脱欧”进程“完全混乱”，“如果是一个有序的过程且政府决策明智，我的感受会有所不同”。

英国2016年6月23日举行公民投票，以52%赞成、48%反对，决定“脱欧”。不少民众随后一直寻求二次公投，以期改变“脱欧”命运。一些民意调查显示，英国民众如今“略微倾向于”留在欧盟，但没有持续证据表明他们的立场出现决定性变化。

【到底是去是留】

特雷莎·梅先前告知民众，她会就“脱欧”事宜“站在大家一边”。然而，民众不买账，23日一条标语写着“特雷莎，你没有为我们说话”。

仅在三天内，一份主张取消“脱欧”的请愿书征集到439万个签名。

不少政界人物现身反对“脱欧”游行，包括执政党保守党成员。特雷莎·梅多次说不会就“脱欧”举行二次公投，认定那么做将加剧分歧。

多数人认为，英国面临第二次世界大战结束以来最重要的战略决策。一些人则担忧，“脱欧”之争正在撕裂英国政坛。

英国与欧盟的正式“离婚”日子原本定在2019年3月29日。然而，双方经历马拉松式谈判达成的“脱欧”协议得到欧盟方面认可，却无法获得英国议会下院通过，两次表决、两次遭否决。

欧盟21日同意“宽限”两周，以便英国确定下一步“脱欧”进程。

如果议会下院表决通过“脱欧”协议，英国可以把“脱欧”正式日期从3月29日推迟至5月22日、即欧洲议会选举开始前一天；如果“脱欧”协议第三次遭否决，英国不会“无协议脱欧”，但需要在4月12日以前“指明前行方向”。

【内阁谋划“倒”梅？】

英国《星期日泰晤士报》24日报道，11名不愿公开姓名的内阁大臣认为特雷莎·梅应当辞去首相职务。

这些大臣说，他们定于25日与特雷莎·梅会面。如果她拒绝卸任，这些阁僚可能威胁辞职。

按照一名大臣的说法，“快结束了，她会在10天内走人”。

至于下任首相人选，英国媒体诸多猜测。《星期日泰晤士报》报道，环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫、内阁办公厅大臣戴维·罗伊·利丁顿和外交大臣杰里米·亨特有望出任代理首相。《星期日电讯报》报道，支持留在欧盟的前教育大臣妮基·摩根有望接任首相。

英国首相府拒绝回应这些报道，但先前澄清说，《泰晤士报》23日有关首相府议论特雷莎·梅离任的报道有误。（陈丹）（新华社专特稿）

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