泰国清迈孔院举办首届泰国职教委教育精英汉语培训班

人民网曼谷3月24日电（记者 孙广勇）3月18-22日，泰国清迈大学孔子学院（以下简称“清迈孔院”）联合泰国教育部职业教育委员会（简称“泰国职教委”）举办“清迈孔院首届泰国职教委教育精英汉语培训班”。

泰国职教委督导与评估处帕纳隆·金颇(Mr.Panuruj Klinpho)处长、清迈孔院中方院长沈毅，以及职教委推选的辖下14所学校校长、24位教师、24所学校的72名泰国学生及中国重庆工程职业技术学院20名赴泰交流学生和孔院中泰教师培训团队共计150人参加。

本次培训为期一周，含上午、下午、晚上三个学习时段。清迈孔院为泰国职教委校长、教师、学生汉语班共5个班分别精心设计了涵盖汉语提高、专题讲座、文化体验课、中文歌曲、舞蹈及服装体验等丰富的精品课程，深受学员喜爱和参与。

其中，孔院教师为学员们开设了实景汉语会话、HSK汉考提高、书法、宫灯、中国美食制作等提高汉语能力与文化兴趣的教学课程；同时邀请到中国高等教育出版社王媛媛、李玮老师和北京青年政治学院吕师瑶老师分别对教师班学员做了《语音词汇教学》、《汉语对话及语法教学》、《名胜古迹》、《中国美食》、《中国传统文化介绍》等精品教学互动讲座。

帕纳隆·康颇表示，中国是一个拥有全方面高技术和现代化的国家，一直以来给予泰国很多帮助与支持。泰国政府根据4.0发展战略,联合中国政府在10个主要学科中发展和提高汉语教学质量。本次培训是清迈孔院与泰国职教委首次深度合作的项目，面向校长班、教师班、学生班等不同层次的培训对象开设了专门的汉语和文化课程。在孔院教师的帮助下，学员在汉语、文化、才艺方面的兴趣和能力都得到了明显提升。帕纳隆处长代表泰国职教委对清迈孔院院长及教师团队对本次培训的支持和付出表示衷心感谢。

沈毅院长在致辞中表示，本次培训作为清迈孔院与泰国职教委首次深度合作的项目，双方培训前积极沟通、友好协商和精心准备；中泰教师团结协作、相互帮助，将培训课程工作做到了完美对接和合作，本次培训的顺利成功举办也为今后的合作打下了坚实基础。清迈孔院将持续为中泰职业教育的共同发展、中泰两国和人民的友谊贡献力量。

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