“礼乐筑梦”中越青年儒家文化交流在越南河内举行

越南大学生展示脸谱作品。

人民网河内3月25日电（记者 刘刚）“礼乐筑梦”中国—越南青年儒家文化交流活动3月24日在越南首都河内举行。两国青年听古乐、诵经典，互学互鉴。该活动是今年澜湄周系列活动之一，由广西广播电视台、河内大学、广西南宁师范大学联合主办，由河内大学孔子学院承办。

广西广播电视台副台长范易表示，希望通过文化上的互学互鉴，让澜湄六国青年进一步了解和尊重澜沧江—湄公河流域国家的文化多样化，增进青年人的文化认同和情感认同，深化年轻一代对澜湄合作机制的认识和支持，为推动澜湄流域文化发展振兴、建设澜湄国家命运共同体提供新思路、新动力。

河内大学副校长、河内大学孔子学院理事会主席阮氏菊芳表示，文化是促进国与国之间交流的重要桥梁，希望两国青年通过文化交流，为两国关系发展作出更大贡献。

古琴、书法、吟唱。不同的文化符号相互交融，中越两国艺术家共同演绎别样的《阳关三叠》。“云对雨，雪对风，晚照对晴空。”河内国家大学下属外语大学附中的同学们用中文吟唱《声律启蒙》，声韵协调，如同天籁。古文吟诵《关雎》《劝学》，字字珠玑，掷地有声。

南宁师范大学学生高磊、张莎琪分别演奏了中阮、口笛等乐器，他们对记者表示，通过澜湄周交流，我们以广西特色的民族乐器为纽带，增进了同越南年轻人的友谊，同时也领略了越南官贺民歌、国服奥戴等风采。

河内大学中文系学生武氏鸿雁参与了舞蹈《好日子》和越南奥戴秀表演。她对记者说：“今天的交流，让我见识了更多的中国民族乐器和民族艺术，丰富了我对中国文化的了解，非常开心！”

河内大学孔子学院中方院长覃小禾对记者说，“礼乐筑梦”活动吸引了两国年轻人的积极参与，有利于增强年轻人对儒家文化的了解，促进儒家文化的传承。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团表示，希望通过丰富多彩的交流活动，促进中越两国民心相通，为“一带一路”建设和澜湄合作奠定坚实的民意基础。

据了解，“礼乐筑梦”中越青年儒家文化交流活动也是2019年澜湄“双城记”大型青年文化交流系列活动之一。澜湄“双城记”，将在澜湄流域六国（中国、柬埔寨、缅甸、老挝、泰国、越南）的十个城市陆续举行交流活动。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)