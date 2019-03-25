驻巴基斯坦大使姚敬向巴俾路支省转交中国红十字会总会紧急救灾援助

人民网卡拉奇3月24日电（记者 丁雪真）24日，驻巴基斯坦大使姚敬代表中国红十字会总会向巴俾路支省提供紧急救灾援助，俾路支省省督阿马努拉和巴红新月会秘书长哈立德代表俾路支省和巴红新月会总会接受援助。

阿马努拉衷心感谢中国政府和中国红十字会总会对俾路支省提供的慷慨援助。他表示，近来俾路支省遭受大雪、暴雨灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。中方主动向俾路支省伸出援手，体现了高尚的人道主义精神和对俾路支省的深情厚谊，是巴中传统友谊的重要体现。巴方正全力做好灾后安置和重建工作，将妥善使用此援助款项，确保用到实处。

姚敬表示，作为巴亲密邻邦和全天候战略合作伙伴，中方高度重视与俾路支省的友好交流与合作，希望在力所能及的范围内帮助俾路支省发展和改善民生。中方对俾路支省遭受严重自然灾害感同身受，希望此次援助能帮助俾路支省缓解灾情。相信在阁下和俾路支省政府的坚强领导下，俾路支省人民一定能够克服困难，早日重建家园。

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