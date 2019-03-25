印尼首条地铁开通 总统佐科主持启用仪式

人民网曼谷3月24日（赵益普、郑美辰）印尼消息：24日，印尼首条地铁雅加达地铁一期正式启用，总统佐科出席并主持仪式。据悉，该线路将于4月1日投入运营，24日起至3月31日向乘客免费开放试乘。

雅加达是全球交通拥堵最严重的城市之一，每年因此造成的经济损失高达65万亿印尼卢比（约合300亿人民币）。这项耗资11亿美元的基础设施项目或将有效改善城市交通状况，为印尼民众带来出行便利。《雅加达邮报》称，新公共交通系统今年的日载客量将达6.5万人，预计到2022年扩大至13万人次。

日前启用的一期线路从雅加达中部的印尼大酒店延伸至南部，全长15.7公里，设13个车站。连接市中心和雅加达北部港口的地铁二期工程奠基仪式也在当日举行，预计于2024年建成通车。佐科表示，随着更多线路陆续开通，将会有越来越多的上班族改变通勤方式，适应新的大众交通方式，政府的目标是十年后把公共交通出行比例提高至60%。

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