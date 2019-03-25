推动文明交流互鉴的真知灼见

5年前，习近平主席首次访问联合国教科文组织总部并发表重要演讲。习主席对文明交流互鉴的真知灼见引发了热烈反响。这是中国国家主席首次访问联合国教科文组织总部，足见习主席对联合国教科文组织工作的重视。

“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”习主席的论述令我印象深刻。在演讲中，习主席旁征博引，从中国的诗词古训、民间俗语到西方的大家名言，展现对文明多样性的尊重与热爱。“历史告诉我们，只有交流互鉴，一种文明才能充满生命力。只要秉持包容精神，就不存在什么‘文明冲突’，就可以实现文明和谐。”习主席的远见与联合国教科文组织的使命不谋而合。

习近平主席的到访，开创了中国与联合国教科文组织合作的新篇章。联合国2030年可持续发展议程得到了中国的大力支持。中国政府提议并资助设立了联合国教科文组织女童和妇女教育奖，为发展女童和妇女教育作出贡献。在非洲，中国和联合国教科文组织有很多合作项目，共同培养技术人才。可以说，联合国教科文组织所涉足的每一个领域都有中国的参与，双方打下了坚实的合作基础。

每当有人问我联合国教科文组织存在的意义，我都会从两个方面回答：和平和人类价值。联合国教科文组织通过促进教育、文化、科学发展，展现人类价值、推动文明进步与和平发展。中国非常准确地理解了教科文组织的定位，并积极参与行动，认真践行使命。当前，国际上冲突和矛盾频发，中国对联合国教科文组织一如既往的支持尤为重要。

习近平主席提倡摒弃零和游戏，迈向双赢、共赢，“一带一路”倡议正体现了这一理念。“一带一路”倡议所涵盖的内容不仅是经济合作、基础设施建设，更是文化交流、文明互鉴。历史上，中国的商品沿着古丝绸之路来到欧洲，途经的中亚城市布哈拉、撒马尔罕不仅成了贸易集散地，更是文化交流的中心，很多充满哲思的作品就在那个时期诞生。当今世界，我们需要的是向心力，而非离心力。通过共建“一带一路”找到不同国家、不同文明之间的联系纽带，我认为这就是该倡议的意义所在。

作为世界第二大经济体和联合国安理会常任理事国，中国对推动世界和平与发展具有非常重要的作用。中国为联合国气候变化《巴黎协定》的达成作出了重大贡献。中国积极投资高新技术领域，发展可再生能源技术，正行进在正确的道路上。中国改革开放政策所带来的减贫成就，是整个人类历史上从未有过的丰功伟绩，有着重要的借鉴意义。

时隔5年，习近平主席再次访问法国，我想以一个普通欧洲人的身份对他说：欧洲与中国保持着良好关系，双方在世界经济发展、联合国改革等方面有许多共识，我非常希望习近平主席此次重要的欧洲之行开辟欧中合作新天地。

（作者为联合国教科文组织前总干事）

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 05 版）

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