涓涓细流汇成中法友谊的江河

3月24日，在巴黎举行的光影流年——中法友好故事会活动上，法国中学生用中文合唱《让我们荡起双桨》。

本报记者 李志伟摄

3月23日，巴黎市民阅读习近平主席在《费加罗报》上发表的署名文章。

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尼斯街头飘起中国国旗。

本报记者 李志伟摄

法国尼斯天使湾风光。

新华社记者 陈益宸摄

■“习主席的访问让里昂中法大学成了里昂旅游的重要一站，其历史也越来越为人所知。”

■“这是中国改革友谊奖章。我太骄傲了，你看我的证书编号是001。”

■“习主席积极评价我们致力于促进法中友好，这令我们备受鼓舞。”

5年前，沐浴着和煦的春风，习近平主席首次访问法国。在里昂参观里昂中法大学旧址、梅里埃生物科研中心，在巴黎参观戴高乐基金会，与法国友人谈合作、叙友谊，习近平主席勉励更多人加入致力于中法友好的行列。

5年后，习近平主席再次访法，又逢一个春风送暖、万物复苏的春天。中法友好的根基不断加深，密切的人员往来和丰富多彩的人文交流恰似一股股涓涓细流，汇成中法友谊的江河。

习近平主席到访前夕，本报记者采访法国友好人士，听他们讲述与习近平主席交往的感人故事。

“习主席的访问坚定了我们成立这所大学的决心”

“里昂中法大学见证了两国一段特殊交往史，也记载了近代以来中国两段重要对外交往史。”习近平主席2014年3月参观里昂中法大学旧址时表示。为迎接习主席，里昂市政府当年特意将市立图书馆珍藏的里昂中法大学档案资料、中文杂志和图书等原件转移出来，策划了“里昂中法大学历史回顾展1921—1946”。

走进里昂中法大学旧址，斑驳石门见证着百年岁月，石堡城门上用中法双语镌刻的“中法大学”在阳光下熠熠生辉。在中国—里昂关系促进中心、里昂中法大学历史博物馆内，5年前的展览呈现在眼前，并在原来的基础上增加了法语翻译，以便更多游客了解这段中法友好交往的历史。习近平主席与夫人彭丽媛为博物馆揭牌的照片挂在墙上，成为博物馆的珍贵回忆。

“本以为习主席只会停留三五分钟，最后却足足超过了一个小时，我们每个人都惊喜不已。”回忆起当年的情景，里昂新中法大学副主席、法中友好协会主席拉巴特难掩激动之情。“正如习主席所期望的，里昂中法大学承载的中法友好精神一定会代代相传，发扬光大。”

为更好地纪念与传承这段友谊，2016年，在里昂中法大学旧址上建起里昂新中法大学，搭建起里昂与中国交往的新平台。“习主席的访问坚定了我们成立这所大学的决心。”拉巴特说，“习主席的访问让里昂中法大学成了里昂旅游的重要一站，其历史也越来越为人所知。”

拉巴特表示，期待习近平主席今年的访问进一步促进法中两国民心相通，里昂新中法大学将继续促进两国经济、教育、文化、旅游、民间团体等交往。

“我们正进一步加深与中国合作”

5年前，习近平主席参观了法国里昂梅里埃生物科研中心。梅里埃家族几代人都与中国有友好交往。早在两国建交前，梅里埃集团总裁阿兰·梅里埃的岳父就积极推动两国汽车合作。

“让我非常感动的是，习主席提到了我们的友谊和我们家族对法中友好的贡献。”提到5年前习主席到访梅里埃生物科研中心的情景，阿兰·梅里埃非常激动，“所有科研人员都抢着与习主席握手。”

在梅里埃生物科研中心会议室的长廊里，挂着一幅习主席2014年到访该中心的巨幅照片，旁边就是梅里埃家族成员和梅里埃基金会发展历程的照片。从黑白到彩色，照片展示了梅里埃家族同中国友好交往的历史。

受到祖辈的激励，阿兰·梅里埃1978年首次访华便对中国充满兴趣。“我和所有法国人一样对中国充满好奇，中国改革开放后的发展历程是世界上独一无二的。”他说。

在阿兰·梅里埃的办公室里，一枚金质奖章十分引人注目。“这是中国改革友谊奖章。我太骄傲了，你看我的证书编号是001。”已是耄耋之年的阿兰·梅里埃眼神中透出难以抑制的兴奋。他被誉为“助力中国医疗卫生事业发展和对外合作的开拓者”。

近年来，梅里埃集团积极促进法中卫生合作，同中方在结核病防治、感染控制、新发传染病防控等领域开展了合作，为中法科技合作增加了新亮点。2014年9月，阿兰·梅里埃荣获中国政府友谊奖。2015年，在他的帮助下，中国突破发达国家的垄断，在武汉建成了亚洲第一个生物安全（四级）实验室。

“我们正进一步加深与中国合作，并将合作成果向更多国家推广。”阿兰·梅里埃说：“我们可以发挥双方特长，开展第三方合作，共同应对全球公共卫生挑战，为增进人类健康福祉贡献更多力量。”他期待习主席对法国进行的第二次国事访问进一步深化两国合作。

“习主席的题词让这个贵宾簿意义非凡”

5年前，习近平主席在巴黎参观戴高乐基金会时，基金会荣誉主席、时任基金会负责人雅克·戈德弗兰向习主席介绍了当年戴高乐将军在此工作的情况。习主席向戴高乐将军铜像献花，并在贵宾簿上题词“仰伟人丰碑，谱中法历史新篇”。

“那真是一次历史性的访问！”雅克·戈德弗兰对记者说，“习主席的题词让这个贵宾簿意义非凡，我们平时把它珍藏在保险柜中。”

习主席在戴高乐基金会指出，戴高乐将军的后人和戴高乐基金会延续了戴高乐将军的事业，积极致力于促进中法友好。很多人的辛勤浇灌使中法友谊之花绽放出绚丽的色彩。

缅怀历史是为了更好开创未来。在戴高乐基金会发表的致辞中，习主席希望更多人加入到基金会所从事的推动中法关系继续向前发展的友好事业中来，让中法友谊薪火相传。

“习主席积极评价我们致力于促进法中友好，这令我们备受鼓舞。”戈德弗兰说，5年来，戴高乐基金会推动法中交流的活动不断，一些中国学生来这里实习，基金会还向中国留学生和研究人员开放了图书馆，为他们了解和撰写关于戴高乐将军的论文提供了重要的一手资料。

今年是中法建交55周年，戈德弗兰相信，在这样一个重要的时间节点，习近平主席再次访法，“将掀开两国友好关系发展的新篇章”。

（本报巴黎3月24日电 记者刘仲华、李志伟、李琰、车斌、龚鸣、葛文博、刘玲玲）

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《 人民日报 》（ 2019年03月25日 05 版）

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