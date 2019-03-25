“一个非常具有包容性的远大构想”（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

2017年12月26日，巴基斯坦瓜达尔港。

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2018年11月6日，在上海举行的首届中国国际进口博览会上，斯里兰卡馆的工作人员通过沙盘模型向观众介绍正在建设的科伦坡港口城，该项目是中斯两国在“一带一路”建设中的重点合作项目。

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一带一路建设给世界带来更多发展机遇

（巴基斯坦）阿比德·萨达尔

如今，因为工作同“一带一路”建设的紧密联系，我几乎每年都要访问中国几次。我看到中国年轻人的脸庞上都洋溢着自信。我相信，中巴经济走廊将不断推进巴基斯坦向前发展，巴基斯坦的年轻人也会迎来更美好的未来。

对巴基斯坦人民来说，中国是我们最亲密的伙伴之一。两国山水相依，在许多领域都有着密切的交流合作。如今，作为“一带一路”建设的旗舰项目——中巴经济走廊正不断推动巴基斯坦的经济和社会发展。

“一带一路”倡议是一个非常具有包容性的远大构想。中巴经济走廊建设加快了巴基斯坦的发展进程，能源、交通等各类基础设施得到了快速有效的改善。人们的用电和出行交通需求都得到满足。更重要的是，正因为有了这些基础设施，投资者们能够思考一个更深远的问题：如何利用这些基础设施开工厂、做实业。中巴经济走廊建设不仅为巴基斯坦物流、制造等领域创造更多的就业和商业机会，也在不断为两国普通百姓带来更多实惠。

不久前，我访问了瓜达尔港。现代化的港口设施、会展中心、宾馆和办公大楼已经拔地而起，让我惊喜不已。作为中巴经济走廊上的一颗明珠，瓜达尔港具备一座成功港口所需要的各种必要条件，潜力巨大。

随着“一带一路”建设的推进，中巴经济走廊不仅为巴基斯坦提供了发展的驱动力，同时也提升了巴基斯坦乃至整个地区的互联互通水平，从而为区域内各国之间的经贸等领域合作创造了更好的条件。

“一带一路”建设给世界带来更多发展机遇。通过共建“一带一路”，中国正与世界分享自身发展和治理经验。中国改革开放以来取得了举世瞩目的发展成绩。40年在历史长河中只是一个瞬间。正是在这个“瞬间”里，中国政府和人民成功应对各领域的挑战，用自身的成功为众多发展中国家树立了榜样。

我实地考察过许多中企项目的建设现场。不久前参观瓜达尔东湾快速路项目营地时，一个场景令我记忆犹新：无垠的荒漠中，一条初步成形的公路旁整齐排列着一座座帐篷。中国工程建设者的吃苦耐劳精神令人感动。从北部高寒的大山深处，到南部贫瘠的荒漠，那些位于偏远落后地区的基础设施项目环境恶劣、施工难度也很大。无论环境多艰苦，中国企业总是能够保质保量按时甚至提前完成建设任务。

2008年，我第一次访问中国。走在北京街头，我印象最深的是中国人民的热情和友好。如今，因为工作同“一带一路”建设的紧密联系，我几乎每年都要访问中国几次。我看到中国年轻人的脸庞上都洋溢着自信。我相信，中巴经济走廊将不断推进巴基斯坦向前发展，巴基斯坦的年轻人也会迎来更美好的未来。

（作者为巴基斯坦阿斯卡瑞银行行长兼首席执行官，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

一带一路倡议是最直接、最有效了解中国的方式

（比利时）弗雷德里克·巴尔丹

欧洲应该更加积极拥抱“一带一路”建设。通过共建项目，欧洲国家可以借助中国在基础设施建设方面的经验和能力，加快提升基础设施。我希望在“一带一路”这座文化之桥、友谊之桥上，欧洲抱着更开放的姿态学习和理解中国文化。

我是一家比利时公司的首席执行官，公司主营业务是为欧洲与中国的客户开展商务合作提供咨询服务。开展合作首先要了解对方。对欧洲商务人士来说，“一带一路”倡议是最直接、最有效了解中国的方式。最近，我正为比利时一家生产飞行模拟设备的客户扩展中国市场。当客户找到我时，我首先想到了“一带一路”合作。

近年来，多个领域的项目落户比利时——中欧班列缩短了两国间的货运时间，中远海运接管泽布吕赫集装箱码头，阿里巴巴将在列日建立物流中心……一批批优秀的中国管理人员也来到了比利时。我经常建议我的客户与更多中国公司建立战略合作伙伴关系。我的客户总是满意地说：“中国公司拥有强大的专业实力，非常信得过！”

金融领域的“一带一路”合作卓有成效。中资银行在“一带一路”沿线国家设立分支机构，不仅为“一带一路”项目提供助力，也为像我客户这样渴望走入中国市场的外国公司提供了便捷、有效的金融支持。由于飞行模拟设备采取的是租赁模式，而非出售，所以需要金融担保。经过洽谈，中国工商银行比利时分行同意成为我的客户的担保方，并提供了在中国开展业务所需的解决方案。现在这位客户常建议合作伙伴：“与中国企业做生意，用人民币支付更简单便捷。” 从与中国伙伴一次次的工作往来中，从帮助客户与中国企业建立合作的一次次尝试中，我切身感受到，共建“一带一路”对欧中双方是互利共赢的，对世界经济发展具有重要意义。

基础设施建设是众多发展中国家谋求自身发展的必备条件。长久以来，一些发达国家的对外投资倾向于回报率更高更快的行业，而发展中国家亟待提高基础设施水平的诉求没有得到足够关注。中国认真倾听广大发展中国家的呼声，“一带一路”建设为这些国家长期可持续发展提供了多种解决方案。

实际上，欧洲也有着更新基础设施的需求。我认为，欧洲应该更加积极拥抱“一带一路”建设。通过共建项目，欧洲国家可以借助中国在基础设施建设方面的经验和能力，加快提升基础设施。一个范例是，中远海运接管经营希腊比雷埃夫斯港后，这个曾经经营难以为继的港口重获新生，成为全球发展最快的集装箱港口之一，为当地带来了数千个就业岗位。

“一带一路”是经贸合作之路，也是文化交流与传播之路。我希望在“一带一路”这座文化之桥、友谊之桥上，欧洲抱着更开放的姿态学习和理解中国文化。

当今世界面临巨大变革和挑战，全球不确定性因素增加。通过经济合作扩大利益交汇点是避免冲突的有效方式。“一带一路”的深远意义在于，这是一个关于和平的倡议，推动它就是推动和平发展。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举行。希望通过这个平台，越来越多人认同和平发展的理念，参与到“一带一路”建设中来。

（作者为比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官，本报驻比利时记者方莹馨采访整理）

一带一路倡议是中国为世界发展贡献的全新公共产品

（法国）高 卓

“一带一路”倡议对全球来说都是一个机遇。如今，越来越多的跨国公司高管坚信，“一带一路”倡议将为全球经济增长提供新的动力。

作为世界第二大经济体，中国已经是世界经济增长的主要贡献者。“一带一路”建设坚持共商共建共享原则，同时也坚持市场化运作的模式。“一带一路”倡议对全球来说都是一个机遇。对中国和外资企业来说更是如此，它为企业间的全球合作带来了更多的可能性。如今，越来越多的跨国公司高管坚信，“一带一路”倡议将为全球经济增长提供新的动力。

在2017年举办的首届“一带一路”国际合作高峰论坛上，共计形成76大项、270多项具体成果。截至2018年底，269项成果已经完成或转为常态化工作，落实率达到96.4%。“一带一路”倡议已经收获了许多实实在在的成果，大大提升了各方参与“一带一路”建设的积极性。

我们是一家为客户提供医疗、差旅安全及后勤服务的公司，经营的业务与“一带一路”建设高度契合。公司最有特色的服务——项目整合式的医疗风险防控方案就是应“一带一路”整体需求而量身定制的。

“一带一路”是一条创新之路。对这一点我深有感触。近年来，移动支付、网上购物等改变了中国民众的生活方式。我们为中国的客户推出了在线服务平台，客户能够通过微信与医疗及安全专家进行实时沟通。我认为，这些在中国涌现的新兴科技帮助公司提升了服务质量。相信更多“一带一路”沿线国家的客户也将享受升级的服务。

“一带一路”是和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。“一带一路”倡议是中国为世界发展贡献的全新公共产品。无数人都将受益于中国这项具有远见卓识的倡议。

（作者为国际SOS中国区首席执行官，本报记者牛瑞飞采访整理）

一带一路是交流的“桥”和“路”

（波兰）拉德克·佩费尔

“一带一路”倡议是影响欧亚大陆甚至整个世界未来发展的宏伟规划。在当下复杂多变的国际经济和政治环境下，“一带一路”倡议传达出的开放合作的信心和精神尤为珍贵。

最近几年，我通过亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）这个平台参与到“一带一路”建设之中。我很高兴有机会通过共建“一带一路”更深入地了解中国和亚洲。“一带一路”倡议是影响欧亚大陆甚至整个世界未来发展的宏伟规划。在当下复杂多变的国际经济和政治环境下，“一带一路”倡议传达出的开放合作的信心和精神尤为珍贵。

2000年，我第一次到中国广州，在中山大学留学。这座美丽的城市里到处都是年轻的创业者。我看到了一个充满活力的中国。如今，中国的很多城市更发展成为充满未来感和科技感的现代都市。

近年来，由于工作的原因，我到中国西部的次数越来越多。我发现中国中西部城市的发展速度同样让人惊喜。像西安、成都、重庆、贵阳这些西部大城市，每次去都能发现巨大的变化。更关键的是，在进一步对外开放的过程中，中国内陆省份勇于创新，在不少方面走在了开放的前沿。

“一带一路”倡议对世界产生了深远影响。2016年，我代表波兰担任了亚投行董事。我认为，很长一段时间以来，出于种种原因，西方国家忽略了亚洲的基础设施建设问题。如果没有合理的规划、资金和技术的支撑，亚洲很难激发出真正的潜力。在亚投行工作的两年里，我去过中亚、南亚和东南亚很多国家，发现解决当地的用水、用电、交通问题才是当务之急。亚投行过去两年的投资重点就是在这些项目上。相信随着“一带一路”建设的不断推进，亚洲各国会从中受益良多。

可以说，“一带一路”是交流的“桥”和“路”，是一个互相学习、互相借鉴、互相促进的平台。中国的一些发展经验，如基础设施建设、清洁能源、互联网产业等，对欧亚国家相关产业的未来发展有很多启发意义。

2018年6月，在亚投行的两年任期结束后我回到了波兰，依然从事与“一带一路”建设相关的工作。我希望未来能够再到中国工作，为推进波中两国的友谊与合作继续努力。

（作者为波兰国家铁路股份有限公司董事会主任代表、亚洲基础设施投资银行前董事，本报驻波兰记者于洋采访整理）

用实际行动对共建一带一路投下“信任票”

（瑞士）艾利亚斯·穆拉德

“一带一路”倡议正在塑造一个全球高度认同和参与性强的开放型合作平台，推动全球联动、共享机遇、共谋发展，为世界人民创造一个高效、安全、包容的发展环境。

在我看来，“一带一路”倡议表明了中国将改革开放不断推向深入的坚定决心。在全球经济形势面临多重挑战的背景下，这一倡议将引导世界在一条开放、包容、共赢的道路上发展向前。

“一带一路”合作坚持共商共建共享的原则，给各方带来满满的合作机遇。我们相信，“一带一路”倡议正在塑造一个全球高度认同和参与性强的开放型合作平台，推动全球联动、共享机遇、共谋发展，为世界人民创造一个高效、安全、包容的发展环境。

2002年，我们与中国国旅携手创立了国旅运通，在中国开创了商务旅行管理这一崭新的市场板块。如今，中国已经发展成为全球最大的商务旅行市场。我们希望可以为更多“一带一路”沿线国家的客户打开商务和文化交流融合的通道，提供保证商务活动顺利进行的服务基础设施，推广包容创新的发展理念。

我们连续14年发布了中国商务旅行市场调查。最近的调查显示，45%的中国企业有意在未来12个月中继续增加商旅预算。“一带一路”建设带来的发展机遇成为企业增加商务旅行预算的一项重要因素。中国企业的商业信心正不断提振，与其他“一带一路”参与国家的投资合作稳步推进。今年1月，中国企业对“一带一路”沿线的47个国家新增投资合计13.3亿美元，同比增长8.1%。

“一带一路”建设为很多企业带来了巨大发展机遇。与此同时，不同国家和地区文化以及商业环境的差异为不少企业带来挑战。“一带一路”合作提出的“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”有助于应对这一挑战。

目前，已有123个国家和29个国际组织与中方签署了171份“一带一路”合作文件，“一带一路”朋友圈遍及全球。5年多来，中国与沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元，为当地创造24万多个就业岗位和20多亿美元税收。

中国人民勤劳而充满智慧。许多中国企业已经成为全球行业的领先者。中国经济将继续保持强劲的增长势头。这都将为共建“一带一路”提供强大助力。我们看到，越来越多的国家、国际组织和企业用实际行动对共建“一带一路”投下“信任票”，“一带一路”沿线国家的人民也深刻体会到了参与感和收获感。

可以说，“一带一路”倡议已经成为广受欢迎的国际公共产品与国际合作平台。我们赞赏和支持“一带一路”合作引导和推动全球治理体系继续向包容、共赢的正确方向发展。“一带一路”倡议源于中国，成果属于世界。

（作者为运通全球商务旅行公司国际市场业务董事总经理，本报记者牛瑞飞采访整理）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 16 版）

(责编：冯粒、白宇)