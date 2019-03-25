胡春华与乌拉圭副总统、国会主席兼参议长托波兰斯基举行会谈

本报蒙得维的亚3月23日电 （记者李晓骁）当地时间3月23日，中国国务院副总理胡春华在乌拉圭首都蒙得维的亚同乌拉圭副总统、国会主席兼参议长托波兰斯基举行会谈。

胡春华首先转达了王岐山副主席对副总统女士的诚挚问候。胡春华表示，巴斯克斯总统于2016年成功对华进行国事访问，与习近平主席共同宣布建立中乌战略伙伴关系。习主席此次派我率团访问贵国，主要是进一步落实两国元首达成的共识，推动双边关系不断向前发展。

胡春华指出，乌拉圭是首个与中方签署“一带一路”合作谅解备忘录的南方共同市场成员国。中乌经济互补性强，合作潜力巨大，希望双方共同努力，深化两国农业、基础设施、产能和投资等领域合作。中方愿与乌方加强检验检疫、渔业和食品加工、物流等合作，不断提升农业合作水平。

托波兰斯基表示，建交30多年来，乌中关系不断发展和深化。乌方希望以胡春华副总理访问为契机，落实好两国元首达成的重要共识，探讨更多合作机会。双方应在互利共赢的基础上加强在渔业、投资、文化教育等领域的务实合作。乌方视“一带一路”倡议为重要平台，希望在此框架下落实更多合作项目。

同日，胡春华会见了乌拉圭外长尼恩，就共建“一带一路”、双边关系、中拉关系整体发展等交换了意见。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 03 版）

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