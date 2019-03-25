五十五年前，中法建交的消息在中国《人民日报》和法国《世界报》刊登，成为中法关系发展的重要见证。图为中法观众在图片展上交流。

本报记者 李志伟摄

3月23日，纪念留法勤工俭学运动100周年系列活动在法国巴黎中国文化中心举行。纪念活动以雕塑、纪录片和图片展等丰富多样的艺术表现形式，展现了中法两国一段跨越时空的友谊佳话。回顾历史，展望未来，以中法两国源远流长的情谊为底色，基于相互尊重和信任的人文交流，中法两国必将描绘出更加美好的未来。

100年前的1919年初到1920年底，近2000名中国进步青年远赴法国，“勤于做工、俭以求学”，努力追求真理，寻求改造中国的途径和方法。“他们当中有些对新中国成立居功至伟，比如周恩来、邓小平、蔡和森、陈毅、聂荣臻等；有些成为新中国科学技术、文化艺术等领域的杰出人才，比如钱三强、严济慈、童第周、徐悲鸿、林风眠等。赴法留学的经历，在他们心里深深埋下了中法友好的种子。”中宣部副部长蒋建国在致辞中介绍了这段历史。

法国前总理拉法兰说：“今天我们聚集在这里是为了纪念留法勤工俭学运动100周年，同时，我也想到了100多年前很多中国劳工远赴法国，为法国人民的和平和自由洒下热血，今天我们依然铭记这段历史。”

雕塑《百年丰碑》23日在巴黎中国文化中心揭幕。这座为纪念留法勤工俭学运动100周年而铸就的青铜雕塑，不久将放置于曾留下中国革命先辈足迹的法国城市蒙塔日市火车站前的邓小平广场。这座雕塑由中国著名雕塑家吴为山创作，以浮雕形式再现了老一辈革命家赴法求学的风采。“丰碑是对历史的纪念，让赴法求学的老一辈革命家形象永久铭刻在世人心中，见证不断传承的中法友谊。”吴为山说。

2018年，中国留法学生数量接近4万，10万多法国学生学习中文，中国赴法游客人数创下历史新高，巴黎成为直飞中国航线最多的欧洲城市之一……密切的人员往来和丰富多彩的人文交流恰似一股股涓涓细流，汇聚成中法友谊的江河。

距离巴黎100公里的蒙塔日市是留法百年运动的重要见证地。1919年至1920年间，邓小平、陈毅、蔡和森、向警予等一批中国学生就曾来到这里勤工俭学，留下了他们的足迹。“100年前，中国青年在蒙塔日学习法语；100年后，蒙塔日中小学生学习中文。”蒙塔日市市长伯努瓦·迪容介绍，蒙塔日的中小学开设了中文课程，并设立了一条覆盖全城的“伟大的足迹”参观路线，以教育和旅游形式增进法中两国民众相互了解和欣赏。

“法中两国各自有着独特的历史和精彩的文化。”法兰西艺术学院通讯院士迪埃·贝汉姆活跃在法中两国艺术交流领域，在他看来，艺术作品具有超越语言的表达能力，具有润物无声的沟通效果。“我经常带法国艺术家前往中国采风，与中国同行交流创作，这种交往不仅是法中艺术层面的相互学习，也加深了我们作为普通民众之间的友谊。”迪埃·贝汉姆说。

“习近平主席23日在法国媒体发表的署名文章中说，他‘带着对法国的美好情感而来’。这份美好情感来自法中两大文明的相互吸引，而文化是两国人民友好交往的基础。法中两国交流充满蓬勃生机。相信2019年将成为法中合作‘新的历史起点’。”拉法兰表示。

（本报巴黎3月24日电 记者刘仲华、车斌、李琰、李志伟、龚鸣、王海林、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 03 版）

(责编：白宇)