应摩纳哥公国元首阿尔贝二世亲王邀请，习近平主席3月24日对摩纳哥公国进行国事访问。“习近平主席此访，将成为摩中关系发展中的历史性时刻，对推动双边合作具有重要意义。摩中合作的明天充满希望。”摩纳哥财政和经济大臣让·卡斯特利尼在接受记者采访时表示。

中摩建交以来，两国经贸关系显著发展，在短短20多年时间里，双边贸易额增长了11倍，两国合作领域不断扩大，从传统的旅游业、文化产业逐步扩展到移动通信、高新科技等。卡斯特利尼介绍说，摩纳哥十分重视发展同中国的经贸合作，去年9月，阿尔贝二世亲王成功访华，双方签署了一系列合作意向和协议，在摩纳哥工商界引起了极大反响。“至今我仍经常收到本国企业发来的希望进一步加强同中国开展合作的信函。我相信，习近平主席此次访摩，必将推动摩中经贸合作迈向新的高峰。”

虽然摩纳哥国土面积狭小，自然资源稀少，但上世纪初以来，摩纳哥经济成功向多元化转型，创造了显著的发展成就。在谈到摩中合作的特点时，卡斯特利尼表示：“两国虽然体量差别很大，但在经济发展过程中有很多共同之处，比如两国都重视保持政治的稳定性和政策的可持续性，都坚持对外开放等。这是摩中经济发展取得成功的共性，也是双方合作的重要基础。”

在谈到两国未来的合作潜力时，卡斯特利尼说：“中国在基础设施建设、高新技术等领域的发展处于世界领先地位，摩纳哥则在清洁能源、环境保护、金融服务等领域独具优势。此外，两国在经济转型以及多元化发展过程中所积累的丰富经验也有助于推动双方进一步交流与合作。”

对于中国提出的“一带一路”倡议，卡斯特利尼认为，这体现了中国坚持对外开放的决心和与世界分享中国发展红利的意愿。“摩纳哥政府对‘一带一路’建设始终保持高度关注，希望通过习近平主席此访，双方能够就进一步在‘一带一路’框架下开展合作形成更多具体方案。”

（本报摩纳哥城3月24日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 03 版）

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