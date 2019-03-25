引领中意关系进入新时代（钟声）

■习近平主席对意大利的历史性访问，对中意双方在互利共赢道路上行稳致远，对促进中欧互联互通乃至世界发展繁荣都具有重大意义

3月21日至24日，习近平主席对意大利进行国事访问，这是中意建立全面战略伙伴关系15周年之际的重要访问。习近平主席同意大利总统马塔雷拉、总理孔特分别举行会谈并出席有关活动，双方就双边关系及共同关心的国际和地区问题达成广泛共识，发表关于加强全面战略伙伴关系的联合公报，签署19份政府间双边合作文件。实实在在的访问成果充分表明，中意关系的长期性、稳定性、战略性进一步巩固，两国互利合作水平全面提升。纵观访问全程，人们能够深刻感受到中意关系充满生机活力的新时代气息扑面而来。

“根深则叶茂，中意是互尊互信的战略伙伴、互利共赢的合作伙伴、文明互鉴的交流伙伴。”访问期间，习近平主席对两国关系所作“三个伙伴”诠释，清晰准确地勾勒出中意关系的现实和未来。中意双方着眼于今年两国建立全面战略伙伴关系15周年、明年建交50周年机遇，从战略高度和长远角度牢牢把握中意关系发展大方向，推动两国关系实现更大发展。“习近平主席这次对意大利的访问具有重要历史意义，必将引领意中关系迈向更高水平。”意大利领导人如是评价。

友谊与合作之路，是承载人民心愿的阳光大道。人们将目光从古丝绸之路上的友好互动，聚集到习近平主席与罗马国立住读学校师生的书信往来，共同体会到2000多年岁月积聚的友好情愫历久弥新。这是中意关系快速稳定发展的坚实支柱。中意企业家委员会、中意第三方市场合作论坛、中意文化合作机制三大机制性会议首次同期召开；习近平主席和马塔雷拉总统共同会见出席这些会议的双方代表；双方确认，意大利成为第二届中国国际进口博览会主宾国……两国各界人士由此深受鼓舞，对中意友好合作之路越走越宽广的前景满怀信心。

中意签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，这是访问成果中的突出亮点。古丝绸之路长安与罗马的对望成就了无数友谊与合作佳话，今日再牵手，做共建“一带一路”的合作伙伴。“我们愿意加入‘一带一路’倡议，参与‘一带一路’合作为意大利提供了增加对外经贸往来等多种机遇。”孔特表示，期待出席今年4月在北京召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。中意开展战略对接，携手共建“一带一路”，不仅有利于两国和两国人民，还有利于欧洲一体化进程和欧洲人民。

意大利是欧盟创始成员国之一，62年前《罗马条约》的签署被视为欧洲一体化发展的重要里程碑。而中意关系，也一直走在中国同欧盟国家关系前列。“中国支持欧洲一体化，愿同包括意大利在内欧盟国家一道，深化中欧合作”“意方致力于推进欧中关系深入发展”……两国领导人的积极表态，为深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系描绘了美好前景。

煦风送暖，亚平宁半岛见证中意关系新的里程碑。习近平主席对意大利的历史性访问，对中意双方在互利共赢道路上行稳致远，对促进中欧互联互通乃至世界发展繁荣都具有重大意义。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 03 版）

(责编：白宇)