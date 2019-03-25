共同擘画中意友好合作新蓝图

■“共建‘一带一路’对意中双方都有利。作为第一个签署‘一带一路’合作文件的七国集团成员，意大利希望其他欧盟国家跟上步伐。”

■“习近平主席此次访问对于意大利经济发展有着重要的作用。意大利和中国都处于一个充满机遇的历史时期，除了经济和商业合作，双方还应该抓住机遇推动文化领域的携手发展。”

3月21日至24日，国家主席习近平对意大利进行了成功的国事访问。意大利各界高度评价习近平主席此访。意大利媒体和各界人士纷纷表示，习近平主席对意大利的访问成果丰硕，为两国友好合作擘画了新蓝图，将共同推动意中关系进入新时代。

一带一路合作必将为意大利和世界各国发展带来更多机遇

意大利副总理兼经济发展部部长迪马约代表意方在意中关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录上签字。他对本报记者表示，意中加强“一带一路”合作必将为意大利和世界各国发展带来更多机遇。他强调，去年意中经贸额约为440亿欧元，同中国的经贸合作为意大利创造了大量工作岗位。意大利将进一步加强同中国的经贸联系。

意大利经济发展部副部长、“中国事务工作组”牵头人杰拉奇说，“意大利希望提高对华出口，也希望中国能加大对意大利的投资。意大利希望在加强对华合作方面领先一步。意中共建‘一带一路’对双方都有利。作为第一个签署‘一带一路’合作文件的七国集团成员，意大利希望其他欧盟国家跟上步伐”。

杰拉奇曾长期生活在中国，说一口流利的中文。他说，习近平主席给罗马国立住读学校师生的回信令他印象深刻。习主席鼓励学生们继续努力学好中文、充当中意文化交流的使者，这对他们今后的人生将是巨大鼓舞。

意大利农业、食品、林业政策和旅游部部长吉安·马可·切迪纳尤说，意大利有高品质的橄榄油、红酒和火腿等食品，同时还有丰富的农业旅游资源。相信通过习近平主席的访问，意大利与中国在农业方面的合作将不断加强。

意大利众议院前议长、意中发展基金会董事局主席艾琳·皮维蒂表示，习近平主席在访问意大利期间指出了双方在港口物流等交通基础设施领域合作的重要性。相信今后意中两国在港口和工业园区等方面的合作将提速。意大利位于地中海地区的中心地带，意中在基础设施领域的合作有助于中国与地中海地区国家实现更好的互联互通。

意大利工业家联合会副主席利西亚·马蒂奥利表示，习近平主席对意大利的国事访问受到意大利工商界人士的高度关注。这是意中两国政治经济交往进一步加强的标志。意方企业家希望寻找同中国深化合作的新机遇。马蒂奥利高度评价中国进一步对外开放采取的系列举措，认为中国通过降低关税等措施，为促进世界贸易增长作出了突出贡献，付出了巨大努力。

意中基金会总经理文森佐·佩特洛尼说，意大利和中国在很多领域存在利益契合点。习近平主席此访进一步挖掘了双方合作潜能，推动了两国贸易和相互投资。意大利愿意成为“一带一路”建设中的重要节点。共建“一带一路”不仅将扩大双方在基建、交通领域的合作，还将推动投资、金融、文化等领域的双向流动，这将为意大利的发展提供新路径。

意大利米兰的社会行为和安全管理分析培训师巴巴拉·加林伯蒂说：“习近平主席这次访问意大利，进一步深化和密切了意中两国经贸往来。”

连日来，意大利主流媒体纷纷对习近平主席的访问予以高度关注，以大篇幅介绍习近平主席的重要活动。意大利《晚邮报》称，意中两国政府和企业间签署了一系列合作协议，涵盖交通、能源、基础设施建设等众多领域，将带动更多中国投资来到意大利，为两国加深经贸联系带来机遇。

文化上的相亲相近将成为意中关系向新水平提升的重要推动力

习近平主席3月22日和意大利总统马塔雷拉一道会见出席中意务实合作三大机制性会议的双方代表，并在讲话中指出，两国文化交流精彩纷呈，走在中西文化交流合作的前列。意大利文化遗产和活动部部长阿尔贝托·博尼索利对此深有感触。他说，习近平主席高度重视中意两个文明之间的对话，并亲自推动，给了意方很多启示。两国在文化上的相亲相近将成为意中关系向新水平提升的重要推动力。

意大利文化遗产和活动部中意文化合作机制意方协调人、意大利前副总理弗朗切斯科·鲁泰利表示，意中之间的合作是平等互利的。“我坚信，通过双方的共同努力，意中友好合作之树一定会更加枝繁叶茂。”

意大利著名男高音歌唱家安德烈·波切利对本报记者表示，他曾多次到中国演出，留下了许多美好的记忆。希望两国人民进一步加强合作，特别是加强文化领域的交流与合作。波切利说，歌剧是能够打动人心的语言。如今有许多中国的年轻人来意大利学习音乐和歌剧，这让他非常高兴。

习近平主席访问意大利期间，意大利维罗纳市与中国杭州市签署了文化遗产合作协议。维罗纳市是《罗密欧与朱丽叶》故事的诞生地。维罗纳市市长费德里克·斯博利纳对本报记者说，意中文化合作开启了新篇章。“习近平主席关心意中文化遗产合作，令人激动。我和我的同事一定更加努力工作，不辜负两国元首的期望。”

斯博利纳说，维罗纳市今后将与中方展开广泛合作。“我们准备依托著名的维罗纳圆形剧场和维罗纳歌剧节，将优秀的中国文艺作品引入维罗纳，也将我们的歌剧介绍到中国，还计划共同举行音乐节。同时，我们正与中国电商洽谈向中国市场出口维罗纳的红酒和食品事宜。这是文化合作带动经济交流的有益尝试，将进一步提升我们的合作水平、扩大合作的广度。”

意大利米兰小剧院总经理塞尔吉奥表示，“一带一路”合作为意中文化交流和彼此的文化繁荣提供了路径。两国人民的友好感情在这个过程中得以加强和升华。我们很高兴看到了两国许多年轻人正成为友好交流的使者。

意大利都灵大学孔子学院外方院长斯特凡尼娅·斯塔法蒂表示，习近平主席对意大利的成功访问，将推动双方的学术、文化交流进一步提质增速。

意大利《晚邮报》社长鲁西亚诺·冯塔纳表示，习近平主席的访问让中意两国建立起更加密切的联系。中国的发展与开放为世界各国带来了机遇。意大利应更进一步加强同中国的全方位友好合作。

米兰一家私立学校的中文教师玛丽娜·宝拉·格拉西尼上世纪80年代曾在中国学习。这段经历让她对中国有着特殊感情。她说，习近平主席的访问将让更多的意大利人了解和认识中国，进一步推动双方文化教育领域合作，让两个国家人民的友好关系更加紧密。

米兰家具展主席克劳迪奥·鲁提说，“习近平主席此次访问对于意大利经济发展有着重要的作用。意大利和中国都处于一个充满机遇的历史时期，除了经济和商业合作，双方还应该抓住机遇推动文化领域的携手发展”。

3月22日，中国对外文化集团有限公司同意大利热那亚卡尔洛·费利切歌剧院签署合作协议，中国原创歌剧《马可·波罗》将赴意大利热那亚演出。意大利歌唱家朱塞佩·塔拉莫担任歌剧主角，将用中文完成所有演唱。他说：“习近平主席在意大利媒体的署名文章中指出，马可·波罗成为东西方文化交流的先行者，为一代代友好使者所追随。我希望像马可·波罗一样，做意中两国的文化使者。”

热那亚卡尔洛·费利切歌剧院总监朱塞佩·阿夸维瓦说，《马可·波罗》在热那亚上演，将让更多年轻人通过歌剧的形式了解意中友好历史，也能让意大利民众更多了解中国文化和艺术。

（本报罗马3月24日电 记者赵嘉鸣、管克江、王云松、暨佩娟、韩秉宸、孔歌、叶琦、韩硕、姜波）

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 03 版）

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