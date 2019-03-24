沙特教育部举办中文教学研讨会

新华社利雅得3月23日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯教育部23日在首都利雅得举办中文教学研讨会。沙特教育大臣哈马德·谢赫在会上表示，中国当前和未来都会在全球发挥重要影响力，将中文教学引入沙特教育体系，符合沙特在阿拉伯和伊斯兰世界的影响力和重要性。

谢赫对沙中两国关系日益密切、各领域合作不断加强表示乐观。他说，沙特需与中方规划合作方向，建立教育联合团队机制并制定综合计划，以在沙特中小学和高等院校中全方位、有效地普及中文教学。

沙特国王大学中文系主任、北京语言大学博士毕业生哈桑宁·法赫米对记者说，国王大学开设中文专业9年来，毕业生35人。从明年开始，学校将按计划大力吸引更多沙特学生学习中文。目前两国在投资等领域有诸多合作，中文专业学生学成后将在这些领域找到适合自己的工作和机会。

曾于2011年到武汉理工大学学习计算机专业的沙特人萨波说，他非常想念在中国的生活，计划回到中国继续学习计算机。他认为沙特引进中文教学非常有意义，尽管目前存在一些挑战，例如有沙特学生担心中文太难学等，但随着两国交往不断加强，相信大家学习中文的兴趣也会提高。

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