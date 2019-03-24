新华社伦敦3月23日电 财经观察：英国经济缘何低增长高就业

新华社记者王慧慧

在“脱欧”背景下，2018年英国经济增速已放缓至2012年以来新低,但就业率却节节升高，创下近50年来最高水平。这一反差让不少观察人士感到意外。

理论上说，在经济增长放缓情况下就业率不可能升高，但英国的现实却与理论相悖。英国国家统计局公布的数字显示，从去年11月至今年1月期间，英国就业率升至76.1%，创1971年以来最高水平。反观经济，2018年英国经济增长1.4%，其中第四季度环比仅增长0.2%，较第三季度0.6%的增速明显回落。

英国政府认为，英国的“就业奇迹”还将延续数年，高就业可以归因于政府支持商业的各项政策、私营部门增加招聘，以及推迟女性退休年龄等。但英国《卫报》认为，持续就业增长反映出的是当下经济的困境，不应被视为经济好转的信号。

经济学认为，就业数据和经济数据背离有很多原因。首先是就业数据“反应滞后”。今年1月英国议会就“脱欧”协议投票后,“脱欧”进程波折不断，而此前相对平稳。因此，近期的“脱欧”波折会反映在未来的就业数据上。

其次，英国智库决议基金会研究员查理·麦柯迪认为，鉴于英国“脱欧”的不确定性增加，企业倾向于“囤积”劳动力，而非投资新设备，因为前者成本更低。这对就业来说是好消息，但却无助于提高生产率。

再次，自英国“脱欧”公投后，欧盟公民赴英工作人数大幅减少，导致英国劳动力短缺，并推高了就业率。英国商会经济学家迈克·斯派塞对新华社记者说：“英国企业正面临30年来最严重的劳动力短缺。”该商会报告显示，2018年第四季度，81%的制造企业、70%的服务业公司认为存在招聘困难。

由于劳动力短缺，求职者获得了更高的议价能力，雇主被迫增加工资。2018年英国劳动者实际收入增长1.5%，创下十年来最大增幅。对此，英国工业联合会就业主管马修·珀西瓦尔说：“虽然薪酬增长令人鼓舞，但经济增长和劳动生产率低迷令人担忧。”

英国商会经济事务主管苏伦·蒂鲁说：“生产率低迷是英国经济的一个主要问题，因为它将限制英国增长潜力。并且，生产率低迷意味着英国经济的一些问题长期没有解决，例如商业投资疲软、硬件和数字基础设施长期投入不足等。”

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