泰国2014年政变后首次大选拉开帷幕

新华社曼谷3月24日电（陈家宝）泰国2014年军事政变后的首次大选24日拉开帷幕，选举委员会预计全国80%的选民将参加投票。正式结果将于5月9日前公布。

当地时间24日上午6时起，选民陆续前往各投票站排队。

泰国总理巴育8时左右前往曼谷的一处投票站，排队等候投票。他对媒体说，希望泰国人民参与大选投票，合理行使选举权，团结一致，共同解决国家所面临的问题。

据了解，目前共有约80个政党的逾万人竞争国会下议院议席。泰国全国有超过5100万合法选民，9万多个投票站从当天上午8时至下午5时向选民开放。非官方投票结果将在投票结束3小时后揭晓，正式结果将在5月9日前公布。

根据2017年通过的新宪法及相关法律，选民将投票选出国会下议院的350名分区议员，另外150名不分区议员则根据各政党得票比例进行分配。随后，这500名下议院议员再和由全国维持和平秩序委员会指派产生的250名上议院议员一道，联合选出政府总理。

泰国国王玛哈·哇集拉隆功在选举前夜援引先王普密蓬的教诲提醒民众，“为了国家的稳定安宁，要让好人管理国家，不让坏人拥有权力”。

2006年军方推翻他信政府后，泰国陷入政治对立，以为泰党为代表、支持他信的草根力量与以民主党为代表、反对他信的精英力量屡屡诉诸街头政治，导致社会动荡。2014年，泰国军方再次发动政变，推翻他信妹妹英拉领导的为泰党政府。原陆军司令巴育领导成立全国维持和平秩序委员会，担任总理并执政至今。

此次大选，巴育得到新组建的人民国家力量党提名，成为该党总理候选人。

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