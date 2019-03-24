新华社巴黎3月24日电 专访：“与汉语结缘改变了我的一生”——访法国首任汉语总督学白乐桑

新华社记者陈晨

“从我第一次接触汉语到如今已经有半个世纪的时间了。从好奇到认知再到了解，中国文化博大精深，深深地吸引了我，并改变了我的一生。”法国首任国民教育部汉语总督学、法国汉语教学协会会长白乐桑回忆自己学习汉语的经历时如是说。

近日，记者在法国巴黎中国文化中心采访了这位能说一口标准汉语普通话的法国汉语语言学家和汉语教育学家。1950年出生的白乐桑，也是中法文化教育合作的推动者和见证者。

1969年，白乐桑进入巴黎第八大学攻读汉语。毕业前，恰逢中法恢复文化交流，1973年白乐桑赴华留学，成为首批前往中国的法国留学生之一。“当时这对我而言是一个非常大的喜讯，也改变了我的一生。”他自豪地说。

“在法国学习汉语时，只要与中国和汉语有关的我都感兴趣，从成语故事到下围棋，还有老庄思想以及鲁迅的文学作品。但百闻不如一见，得益于在中国的亲眼所见、亲身经历，我的汉语水平得到明显提高，并加深了对中国的了解。”白乐桑回忆道。

1975年，白乐桑学成回国，此后40余年里一直致力于汉语推广、研究与教学工作，个人生涯与中法文化交流紧密相连。2006年至2016年期间，他担任首任汉语总督学。

白乐桑说，近20年，法国掀起了学习汉语的热潮，例如在中等教育阶段，学习汉语的学生人数不断增长，汉语教学也越来越规范。很多学生家长认为，掌握汉语将在子女未来就业等方面起到重要作用。

白乐桑指出，如今汉语在法国的应用愈加广泛。“比如在卢浮宫、戴高乐机场、巴黎一些火车站，标记提示语通常使用三大语言，第一是法语，第二是英语，第三就是中文。这是我以前学习汉语时没有想到的事。”

10多年来，法国政府陆续在10个学区的46所中小学开设了中文国际班，这个数量在法国中小学开设的17种语言的国际班中位居第三。据统计，2018年，有10万多法国学生学习中文。

白乐桑认为，法国兴起汉语热与法中两国的历史渊源以及法国教育部的支持密不可分。他说，法国是第一个在大学里开办中文系的西方国家，其中文教育规模远超其他一些欧洲国家。此外，教育部也有明确的政策和措施支持汉语教学。“例如法国任命了专职的汉语总督学，这对法国教育体制而言是很重要的一个举措。”

白乐桑说，中国自改革开放以来在政治、经贸、文化等方面加强与法国的双边交流，以及全球化背景下的人员流动等都是法国汉语教学迅速升温的促进因素。

今年正值中法两国建交55周年。白乐桑说，法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，近年来两国关系持续健康稳定发展。他认为，有更多法国人学习汉语并且真正深入地学习中国的语言和文化，以增进了解、消除偏见，这是法国能够更好地了解中国的最佳途径。

谈及对法中关系的期待，白乐桑说：“我将继续推广中国文化，希望法中两国关系，尤其是教育和文化交流，能够继续繁荣、愈加密切。”

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