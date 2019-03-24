新华社巴黎3月23日电 专访：“以雕塑铸就中法友谊长存之魂”——访雕塑《百年丰碑》作者吴为山

新华社记者杨一苗 任珂

23日，雕塑《百年丰碑》在巴黎中国文化中心揭幕。这座为纪念留法勤工俭学运动100周年而铸就的青铜雕塑，不久将放置于曾留下中国革命先辈足迹的法国城市蒙塔日。

中国美术馆馆长、法兰西艺术院通讯院士吴为山是这座雕塑的创作者，他在23日参加雕塑揭幕式期间接受了新华社记者的专访。他说：“这座雕塑体现了中华儿女为民族复兴所付出的努力，我也希望能以这座雕塑铸就中法友谊长存之魂。”

从1919年开始，大批中国青年赴法国勤工俭学。他们中产生了周恩来、邓小平、陈毅、蔡和森等中国革命的先驱和新中国的缔造者。他们在法国半工半读，既学习新知识，也汲取新思想，通过了解西方世界探寻中国的自我发展之路，并从此埋下了中法友好的种子。

雕塑《百年丰碑》以勤工俭学的“工”字为基本造型，正面以群像方式呈现出十多位留法勤工俭学代表人物形象，背面以法文镌刻有“勤工俭学100周年”等字样。

在这一作品创作之初，吴为山来到见证了共产主义思想与中国一批无产阶级革命家最初“碰撞”的法国小城蒙塔日。在这里，仍留存有当年中国进步青年学生曾上学、居住、工作过的旧址旧居十余处，当地还有一座中国旅法勤工俭学主题纪念馆，展出当年留下的实物及图文资料。

吴为山说：“这座雕塑按照历史本来的样态选取形象，以先辈们留下的影像为原型进行创作。所以，雕塑所呈现的是周恩来、邓小平等领导人和革命先辈年轻时的样子，这是一群胸怀理想、生机勃勃、立志‘改造中国与世界’的年轻人的形象。”

在《百年丰碑》人物群像的背后，一块块石头垒起了丰碑的意象。吴为山说，雕塑中人物的“动态”与丰碑的凝重形成了对比，希望观者能从这一意象中，将那一段历史“活化”到今天的现实中来。

“从历史中映照出今天与未来”一直是吴为山雕塑创作的主题，他长期致力于通过经典作品向国际社会讲述中国故事，推动当代中国艺术在全世界的传播。近年来，他的代表作品《齐白石与达芬奇对话》《孔子》《孔子问道于老子》等立于世界多地。

“过去的100年是中国历史上最震撼人心的100年。”吴为山说，“中国从贫穷落后走到了世界前列，把这作为起点审视今天中法两国间的友好关系，未来还会有更多的故事及艺术形象值得书写。”

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