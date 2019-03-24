新华社摩纳哥3月24日电 财经观察：摩纳哥商界期待搭乘“中国号”顺风车

新华社记者陈晨 徐甜

中国与摩纳哥相距遥远，经济体量悬殊，但自1995年建交以来，双边贸易稳定增长，经贸合作不断升温，企业交流日益活跃。

数据显示，2018年1月至8月，中摩贸易额为1.25亿美元，同比增长876.8%。除医药、服装等传统商品贸易保持稳定增长外，数字经济和移动通信成为近年来中摩经贸合作的一大亮点。

今年2月，中国华为技术有限公司在西班牙巴塞罗那与摩纳哥最大电信运营商摩纳哥电信公司签署了5G合作谅解备忘录，旨在加速部署摩纳哥的智慧城市服务，助力摩纳哥打造“5G智慧国”。

华为与摩纳哥电信的合作始于2012年。在华为的技术支持下，摩纳哥实现了数个“全球第一”，推出了全球首个千兆固网业务，部署了全球首个千兆移动网络，并有望成为全球首个全境部署5G网络的国家。

华为法国公司总经理施伟亮说，作为摩纳哥电信的长期技术合作伙伴，华为乐于帮助摩纳哥电信开展技术创新，以服务摩纳哥企业和民众。

在谈到为何从3G、4G时代起就一直选择与华为合作时，摩纳哥电信总经理兼首席执行官马丁·佩龙特表示，华为拥有卓越的技术，很高兴看到华为继续在摩纳哥部署最新技术。摩纳哥是创新之国，也是数字化转型的先行者。摩纳哥电信与华为将共同为摩纳哥打造一个数字化未来。

与5G相比，中国的移动支付技术更早到达了这个位于地中海北岸的“袖珍之国”。2017年6月，支付宝与摩纳哥签订战略合作协议，摩纳哥全国商户将接入支付宝。这也是支付宝第一次与主权国家政府签订战略合作协议。

有了中国企业助力，摩纳哥的数字经济和智慧城市等蓝图正在一步步实现。

摩纳哥国务大臣塞尔日·泰勒表示，“无现金是未来趋势，中国是移动支付的领先者，我们以开放心态把这些新的支付方式接纳进来，希望未来在中国和摩纳哥之间将有丰硕的合作成果。”

摩纳哥元首阿尔贝二世亲王近日在接受新华社记者采访时表示，摩纳哥和中国经贸交流成果显著，未来摩纳哥期待继续加强同中国的合作。

摩纳哥驻华大使冯德琳日前接受媒体采访时说：“去年一些摩纳哥企业参加了首届中国国际进口博览会，并带回了积极反馈。摩纳哥企业非常渴望到中国做生意，也很希望了解如何寻找中国合作伙伴。”她相信，未来随着中摩两国关系深入发展，两国经贸合作必将迎来新机遇。

(责编：燕勐、杨牧)