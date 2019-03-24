修“坚于金石”的“千里同好” 中意大格局眺望丝绸之路新风景

驼铃古道丝绸路，胡马犹闻唐汉风。

两千多年前，古老的丝绸之路让远隔万里的中国和古罗马联系在一起。从汉朝派使者甘英寻找“大秦”、古罗马诗人维吉尔和地理学家庞波尼乌斯多次提到“丝绸之国”，到《马可·波罗游记》在西方掀起历史上第一次“中国热”，中意友谊源远流长，沿着丝绸之路，绵延流淌了千年。

“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”1970年11月6日，中意正式建交，两国关系进入了新的历史阶段。2004年，中意建立全面战略伙伴关系……今天，身处意大利首都罗马的菲乌米奇诺机场，“欢迎中国游客”的字样随处可见。

3月22日，国家主席习近平在罗马和意大利总统马塔雷拉一道会见出席中意企业家委员会、中意第三方市场合作论坛、中意文化合作机制会议双方代表。习近平主席对中意关系发展前景充满信心——

“明年是中意建交50周年，两国将互办文化旅游年，各领域合作将迎来新的机遇。中方愿同意大利各界一道努力，推动两国关系在互利共赢大路上行稳致远，为促进中欧互联互通乃至世界发展繁荣作出新的贡献。希望中意企业界、文化界人士在各自领域为两国合作贡献更多智慧和力量。”

中国国家主席时隔10年再次访问意大利，双边关系正承前启后、继往开来，书写新的璀璨华章……

踏丝路觅世界机遇

高水平经贸合作收获满满幸福

在对意大利进行国事访问前夕，习近平主席在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章。

“习主席在署名文章里提到比萨饼、提拉米苏，让意大利食品业特别激动，期盼更多意大利美食进入中国。”意大利食品联合会副主席尼科拉·莱沃尼读后激动地表示。

小到一道提拉米苏，大到工业制造，中意友谊体现在丰富的务实合作之中。2018年，双边贸易额突破500亿美元，双向投资累计超过200亿美元，中意两国经贸交往呈现高水平发展态势。意大利新一届政府成立后，更加强“一带一路”框架下对华经贸合作的顶层设计，着力将意大利打造成欧盟对接这一伟大倡议的“桥头堡”。 随着中意双边经贸关系的不断强化，中国已经成为意大利第三大进口来源国和欧美之外的第一大出口市场。

“习近平主席说，‘意大利制造’是高品质产品的代名词，强调中国将扩大对外开放，通过每年举办中国国际进口博览会等方式，同包括意大利在内的世界各国分享中国市场机遇。这对意大利企业来说是绝佳的历史机遇。”倍耐力集团首席执行官马尔科·特隆凯蒂·普罗维拉说，中国的发展成就堪称奇迹，也为倍耐力在中国市场的发展和壮大提供了机遇。

对邮轮制造商芬坎蒂尼集团来说，习近平主席访问意大利将给他们带来更多与中国合作的机会。芬坎蒂尼集团首席执行官朱塞佩·博诺说：“‘一带一路’建设给意大利和其他国家带来巨大发展机遇。意大利将抓住这个发展良机，加强与中国的友好合作，让更多民众获得幸福感。”

3月23日，苏宁与意大利对外贸易委员会在罗马签订合作框架协议。作为中国领先的全渠道智慧零售企业和世界500强，近年来，苏宁以意大利为枢纽，大力拓展在欧洲的市场布局，通过国际化发展，为中国消费者提供品质化的产品和服务，助力推动中意以及中欧的经贸文化交流合作。

“新时代的中国，在习主席的带领下，全面开放的新格局正在加速形成，随着外商投资法的出台，中国新一轮的高水平对外开放就在眼前，这是中国企业发展的机遇，更是世界企业的机遇。”苏宁控股集团董事长张近东感言，随着我国进一步深化对外改革开放，相信中国的企业能更好地走近世界舞台，更好地践行人类命运共同体的使命。

“图兰朵”系百年友谊

无国界文化交流浸润累累硕果

“文化是没有国界的。两国在人文领域的合作，给两国人民增进了解提供了宝贵的机遇和平台，意大利人看到了今天的中国，也了解了历史上的中国。”

习近平主席在署名文章中强调，中意友谊传承于密切的文化交流之中。意大利总理孔特同样表示，“经贸关系如果没有文化滋养，就仅仅是简单的买卖行为，绝不能取得真正的发展。”

今年2月，在意大利首都罗马上演的中意合作实验京剧《图兰朵》大获成功。“古典故事融合创新元素给人一种全新的艺术体验。我今后会开始关注中国京剧，这真是一门古老而神奇的舞台艺术。”意大利考古学家西蒙娜在中意合作的实验京剧《图兰朵》在博尔扎诺市政剧院首演后，特地找到中方剧组人员表达对演出的喜爱。93年前，意大利著名歌剧作曲家贾科莫·普契尼创作的歌剧《图兰朵》在米兰上演，讲述着想象中中国公主的故事。如今，真正的中国剧团来到意大利，用中国国粹的京剧，将欧洲观众带入了一个迷人的梦境。图兰朵公主扮演者、中国国家京剧院演员张佳春感慨地表示：“把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。”

3月23日，在国家主席习近平与意大利总理朱塞佩·孔特的共同见证下，文化和旅游部部长雒树刚与意大利文化遗产和活动部部长阿尔贝托·博尼索利签署《中华人民共和国文化和旅游部与意大利共和国文化遗产和活动部关于796件中国文物艺术品返还的证书》。早在2017年，习近平主席同马塔雷拉总统就扩大文化遗产领域交流合作达成共识。这次习近平主席在署名文章中再次强调双方要加强两国世界遗产地结好，让联合国教科文组织意大利理事会主席弗兰克·博纳比感到非常激动，“元首引领是意中两国世界遗产地合作的重要推动力量。我们的文化合作迈出了坚实一步”。

“中意”桥连民心相亲

长相守珍贵友谊勾勒心心相印

千年友谊，彼此“中意”。 习近平主席在署名文章深情地表示，两千多年交往史为中意两国培育了互尊互鉴、互信互谅的共通理念，成为两国传统友谊长续永存、不断巩固的保障。面对当今世界的变革和挑战，两国从历史沧桑中汲取宝贵经验，共同畅想构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体的美好愿景。

欧洲衢州同乡会会长宋福军对此深有感触：“今天我们衢州同乡会非常激动，从米兰佛罗伦萨还有那不勒斯等地都赶往罗马，迎接习近平主席。我们华人华侨在‘一带一路’倡议中，发挥‘桥’的作用，也是天然的纽带。”

习近平主席的访问不仅成为外媒关注的焦点，在两国民间同样引起热议。在推特上，中意两国民众也进行“隔空互动”。居住地标注在韦拉诺布里亚恩扎的意大利民众基娅拉·维拉（Chiara Vera）说，“希望（中国领导人）访问意大利，能带来更重要的商业交易。”

“我是中国人，喜欢意大利，它有悠久的历史，罗马和威尼斯都很棒。”这条留言很快吸引一名中国网友的回应，两人在留言板上用英文亲切互动。昵称为“安德里亚”的中国网友不忘告诉维拉，“有时间，来美丽的中国看看。“

为迎接中国国家主席习近平到访意大利，由中意两国电视人联手策划推出的“中国电视周”展映活动日前在意大利拉开序幕。由中国中央广播电视总台精选的 20部电视专题片、纪录片和电视剧，将在意大利国家广播电视公司、最大的商业媒体集团梅地亚塞特传媒集团、媒体领军企业克拉斯传媒集团陆续播出上线。其中，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》、《如果国宝会说话》和《创新中国》三部译制作品，已于当天在梅地亚塞特传媒集团、克拉斯传媒集团旗下的电视频道、客户端和网站首播上线，大获好评，意大利网友纷纷表示，“神秘的中国太美丽了！”“我爱中国！”

惟以心相交，方成其久远。中国驻意大利大使李瑞宇说，“在意大利，各类中国文化艺术展和文艺演出活动精彩纷呈，有力促进了两国人民的相互了解。我们愿意与意大利共同努力，进一步扩大两国人文交流，让中意友好交往成为‘一带一路’民心相通的卓越典范。”

50年来，中意关系深耕厚植、硕果累累。展望新时期，中意合作欣欣向荣、前景广阔，两国正手牵手、心连心，共同眺望丝绸之路新风景。

(责编：袁勃)