纪念留法勤工俭学运动100周年系列活动在法国巴黎举办

人民网巴黎3月23日电（记者柴哲彬 赵铎） 在习近平主席对法国进行国事访问前夕，在纪念中国留法勤工俭学运动100周年之际，中国国务院新闻办公室会同中央广播电视总台、中国美术馆，在巴黎中国文化中心举办了《百年丰碑》雕塑揭幕式、《留法百年》纪录片首映式、勤工俭学图片展开幕式，以可视可感的形式，再现了周恩来、邓小平、蔡和森、陈毅、聂荣臻等老一辈革命家在法负笈求学的难忘岁月。

中宣部副部长蒋建国在致辞中表示，我们举办这次系列活动是想告诉大家：我们满怀信心，在习主席领导下，中国将努力为人类作出更大贡献；我们饮水思源，中国人民永远铭记那些帮助过自己的人，愿意和他们世世代代做好朋友；我们珍视历史，中法友好来之不易，要共同维护、永续友好；我们面向未来，要把中法友好合作的纽带拉得更紧，携手共建人类命运共同体。

《百年丰碑》雕塑，由著名雕塑家吴为山创作，以浮雕形式再现了老一辈革命家赴法求学的风采。这尊雕塑将安放在当年勤工俭学生最集中的蒙达尔纪市火车站前的邓小平广场。由中国国际电视台法语频道携手法国历史题材导演大卫·迪耶兹，制作的纪录片《留法百年》，于3月25日晚黄金时段，在法国TV5电视台8个频道同时播出。图片展将在巴黎中国文化中心连续展出4周。

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