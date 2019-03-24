两名美军士兵在阿富汗身亡

新华社华盛顿3月23日电（记者刘晨 朱东阳）美国国防部23日说，两名美军士兵在阿富汗执行任务时死亡。
国防部在当天发布的一份声明中说，这两名士兵22日在阿富汗昆都士省执行任务时受伤，后不治身亡。目前，事件正在调查中。
美国主导的北约驻阿富汗国际安全援助部队2014年底结束在阿作战任务，其后主要向阿安全部队提供培训、技术等支持。
上月25日至本月12日，美国和阿富汗反政府武装塔利班在卡塔尔首都多哈举行第五轮谈判。塔利班在谈判结束后发表声明说，双方就包括美军在内的外国军队撤出阿富汗等问题取得进展，但未就阿富汗境内停火、塔利班与阿现政府进行直接谈判达成一致。
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