哈萨克斯坦总统签署修正案 将首都更名为努尔苏丹

据俄罗斯卫星网报道，哈萨克斯坦总统府新闻局表示，该国新总统托卡耶夫签署宪法修正案，将首都更名为努尔苏丹。

此前，托卡耶夫建议将首都阿斯塔纳更名为努尔苏丹，以纪念国家第一位总统努尔苏丹?纳扎尔巴耶夫。议员们20日通过了相应的宪法修正案。修正案需要总统签字才能生效。

据报道，哈萨克斯坦总统府新闻局指出，托卡耶夫签署了《关于修改哈萨克斯坦共和国宪法的法律》。哈萨克斯坦总统府网站公布的总统令中称：“将哈萨克斯坦共和国首都阿斯塔纳更名为努尔苏丹。”

哈首任总统纳扎尔巴耶夫19日宣布辞去总统职务。纳扎尔巴耶夫自哈萨克斯坦独立以来一直担任该国总统。托卡耶夫20日在哈萨克斯坦议会全体会议上正式宣誓就任总统，成为哈萨克斯坦独立以来的第二位总统。

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