哈萨克斯坦总统签署修正案 将首都更名为努尔苏丹

据俄罗斯卫星网报道，哈萨克斯坦总统府新闻局表示，该国新总统托卡耶夫签署宪法修正案，将首都更名为努尔苏丹。
此前，托卡耶夫建议将首都阿斯塔纳更名为努尔苏丹，以纪念国家第一位总统努尔苏丹?纳扎尔巴耶夫。议员们20日通过了相应的宪法修正案。修正案需要总统签字才能生效。
据报道，哈萨克斯坦总统府新闻局指出，托卡耶夫签署了《关于修改哈萨克斯坦共和国宪法的法律》。哈萨克斯坦总统府网站公布的总统令中称：“将哈萨克斯坦共和国首都阿斯塔纳更名为努尔苏丹。”
哈首任总统纳扎尔巴耶夫19日宣布辞去总统职务。纳扎尔巴耶夫自哈萨克斯坦独立以来一直担任该国总统。托卡耶夫20日在哈萨克斯坦议会全体会议上正式宣誓就任总统，成为哈萨克斯坦独立以来的第二位总统。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】