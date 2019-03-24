3月20日，在美国马里兰州乔治王子县，潘布兰奇小学的学生们体验木偶戏。新华社记者 熊茂伶 摄

新华社华盛顿3月22日电 通讯：福建布袋木偶戏传承人深入美国民间

新华社记者熊茂伶 金悦磊 刘杰

福建漳州布袋木偶戏传承人陈黎晖熟练地“摆弄”着他最拿手的丑角木偶，近200名美国小学生看得津津有味，当他用手指操控木偶做出伸脖子、脱帽、踢腿等动作时，现场爆发出阵阵笑声。

这是陈黎晖日前在美国马里兰州乔治王子县的潘布兰奇小学表演时的场景。校长特里西娅·海尔斯顿对陈黎晖栩栩如生的木偶表演啧啧称奇，“他好像可以和木偶建立某种默契”。

陈黎晖告诉记者，当地小朋友第一次观看中国传统木偶戏，觉得很新奇，热情很高，不停地惊呼“哇，哇，哇”。表演结束之后，陈黎晖邀请部分孩子上台体验他带来的20余个不同角色的木偶。

3月20日，在美国马里兰州乔治王子县的潘布兰奇小学，福建漳州布袋木偶戏传承人陈黎晖（右）演示木偶戏。新华社记者 刘杰 摄

“这个角色是干吗的？”“这个扇子怎么打开？”“这么多动作你都会记住吗？”“你做这个多少年了？”孩子们连连发问，陈黎晖都一一耐心解答。一名男生拿着一个身着蓝色服饰的武生木偶，兴奋地回到同学当中，给同学们露了两手，一名小伙伴给他竖起了大拇指。

21日，陈黎晖结束了11天的马里兰之旅，启程回国。其间，这位布袋木偶艺术家到访了该州7个县多个学校、社区，与3000多名学生、教师、普通民众交流，并入住当地家庭，可谓一次深入美国民间的“草根之旅”。

陈黎晖此行一系列活动由当地非营利组织“世界艺术家体验”主办。该组织负责人贝蒂·麦金尼斯告诉记者，布袋木偶戏这种美丽的艺术形式吸引了所有年龄层的人。“孩子们的眼睛会亮起来，笑声不断。成年人也会睁大眼睛，就像孩子一样。”

她说，陈黎晖的表演让木偶仿佛活了，“他的表演让人感到愉快，非常出色！”

3月20日，在美国马里兰州乔治王子县，潘布兰奇小学校长特里西娅·海尔斯顿体验木偶戏。新华社记者 刘杰 摄

陈黎晖12岁起学习木偶戏，至今已近40载。作为入选首批国家级非物质文化遗产名录的漳州布袋木偶戏传承人，他曾到二三十个国家和地区演出，但此次访美，感受却不太一样。

陈黎晖说，以前访问演出，演完就走了，观众不认识你，你也不了解观众。而这次可以跟大家互动，还在当地家庭入住，体验美式生活，非常难得。接待家庭不管是美国人还是当地华人都非常热情善良。

陈黎晖表示，此次交流让不同年龄层的美国民众感受到了中国传统艺术的魅力。他希望在今后的文化交流中，也能够有更多贴近民众的方式，让更多人了解中国优秀的传统戏剧。

3月20日，在美国马里兰州乔治王子县的潘布兰奇小学，福建漳州布袋木偶戏传承人陈黎晖（中）表演木偶戏。新华社记者 熊茂伶 摄

麦金尼斯告诉记者，陈黎晖所到之处，每个人都希望他可以多待一段时间。她表示，当地人意识到木偶艺术可以成为一种很好的交流方式，而陈黎晖不仅是一位技艺精湛的艺术家，还是一位感染力很强的老师和沟通者。

“我们希望有一天他能再来。”麦金尼斯说。

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