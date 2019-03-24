新华社罗马3月23日电 财经观察：“一带一路”拉紧中欧互惠纽带

新华社记者沈忠浩

车声隆隆，一趟趟货运列车联通欧亚市场，让各色商品源源不断走进沿线各国家庭；机械轰鸣，一个个基础设施建设项目稳步推进，推动欧亚间实现更高水平互联互通……

5年多来，“一带一路”倡议在欧亚大陆落地生根，成为中欧战略合作新的增长点，也成为进一步拉近中欧关系、实现互惠共赢的重要纽带。

经贸往来加速

欧盟连续14年保持中国最大贸易伙伴地位，中国是欧盟第二大贸易伙伴。越来越多的欧洲企业在中国拓展业务，欧盟也成为中国企业海外投资的重要目的地。这一过程中，“一带一路”建设发挥着重要作用。

被誉为“钢铁驼队”的中欧班列迄今已累计开行超过1.4万列，连接59座中国城市和欧洲15个国家的50座城市，货物运输类别日益丰富。

在德国杜塞尔多夫，DBO铁路运营公司让更多欧洲商品“搭上”驶向中国的货运班列。公司物流和业务发展部门负责人阿纳斯塔西娅·西济科娃说，中欧班列的发展是中欧关系快速成长的缩影。

在西班牙马德里，“义新欧”班列不仅将这座城市与中国东部的义乌连接，更为两国企业进入对方市场创造更多机遇。马德里商业联合会副会长弗朗西斯科·阿兰达指出，义乌是马德里企业进入庞大中国市场的门户。

在波兰，当地乳制品巨头Mlekpol正着眼于用中欧班列将更多有竞争力的产品带到中国市场。公司贸易总监玛乌戈热塔·塞贝林斯卡说，中欧班列提升交货频率和效率，甚至可以用来运输生鲜产品。

成果日益显现

伴随着基础设施建设项目落地，“一带一路”建设在欧洲日益具象化，在促进经济发展的同时，也让民众受益，好处“看得见，摸得着”。

中远海运集团投资并运营的希腊最大港口比雷埃夫斯港已成为“一带一路”合作典范。比雷埃夫斯工商会会长瓦西利斯·科尔基季斯说，中国企业加入后，港口发展呈现新气象，经济活力与日俱增，新工作岗位不断涌现。

希腊经济和工业研究基金会的报告显示，中远海运与比雷埃夫斯港港务局签订的协议可为希腊经济贡献15亿欧元，并创造12.5万个直接和间接就业岗位。

由中企承建的克罗地亚佩列沙茨跨海大桥及其连接线一期工程项目同样受到高度关注。今年1月，克罗地亚总理普连科维奇视察项目工地时，对中国企业的施工进度表示赞赏，并指出佩列沙茨大桥意义重大，体现克中两国良好合作关系。

中国、马耳他、黑山三国合作建设的黑山莫祖拉风电站有望今年上半年投入运营，帮助黑山获得更稳定的电力供应并保护生态。维修工人加夫里洛·博若维奇说，项目方对当地员工进行的专业技能培训十分有益，“未来我们可以自力更生维护风电站”。

参与兴趣上升

作为中国为国际社会提供的重要公共产品，共建“一带一路”倡议主张开放包容透明，遵循国际规则和市场原则，在因地制宜的基础上追求高质量高标准。互惠共赢让“一带一路”建设在欧洲获得越来越多积极响应。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼表示，欧盟愿深化欧中互联互通，探讨欧亚互联互通战略同中方“一带一路”倡议对接，大力开展第三方合作。

希腊外长卡特鲁加洛斯表示，积极支持“一带一路”倡议，愿将希腊打造成连接中国和欧洲、非洲的桥梁，推动倡议更好造福两国和世界民众。

意大利总理府信息和出版事务部副部长克里米表示，古丝绸之路造就中意友好交往历史，“一带一路”倡议又将两国紧密联结，中意合作大有可为、潜力无限。

“我们可以和中国伙伴打造共赢的合作关系，‘开放’是我们共同的语言。”比利时瓦隆地区出口投资署海外出口和投资部门首席运营官迈克尔·肯佩尼尔斯说。

可以预见，随着中欧全面战略伙伴关系进一步深化，随着欧盟及其他欧洲国家更积极地参与“一带一路”合作，中欧人民将分享更多发展红利。（参与记者：朱晟、郭求达、张章、高磊、王慧娟、王子辰、潘革平）

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