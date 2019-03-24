索马里劳工部遭袭死亡人数升至11人

新华社内罗毕3月23日电（记者杨臻 丁蕾）摩加迪沙消息：索马里官员23日说，该国劳工部大楼当天遭袭死亡人数已升至11人，另有15人受伤。
当天上午，一辆装有炸弹的汽车在位于首都摩加迪沙的劳工部门前被引爆，武装人员随后冲入劳工部大楼，与索马里安全人员展开枪战。劳工部副部长萨卡尔·易卜拉欣·阿卜杜拉在袭击中身亡。
索马里“青年党”随后宣称制造了此次袭击。
一名索马里政府官员对新华社记者说，经过数小时交火后，索安全部队重新控制局势，避免了更大规模的人员伤亡。
索马里总理海尔发表声明，强烈谴责此次恐怖袭击，并向遇难者表示哀悼。
同日，摩加迪沙还发生一起路边炸弹袭击，造成至少3人死亡、3人受伤。
索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。
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