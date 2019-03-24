欧盟同意“宽限” 英国首相致信议会下院再求支持

英国首相特雷莎·梅22日致信议会下院，呼吁议员们支持政府与欧洲联盟达成的“脱欧”协议，否则就得参加定于5月举行的欧洲议会选举。
欧盟春季峰会21日在比利时布鲁塞尔举行。经过长时间讨论，除英国以外的欧盟27国领导人同意，无论英国议会下院下周是否通过“脱欧”协议，欧盟都不会在原先商定的3月29日与英国“分手”。
欧盟同意“宽限”两周，新期限后延至4月12日。
特雷莎·梅在写给议员的信中说，英国现在有四条路可走，一是撤回“脱欧”决定，意味着违背2016年“脱欧”公投结果；二是4月12日无协议脱欧，而议会下院已经表决予以拒绝；三是如果得到足够多议员支持，政府下周再次就“脱欧”协议发起表决，通过这份协议以后5月22日“脱欧”；至于第四条路，是协议依旧无法获得足够多支持，英方再次要求欧盟宽限时日，届时将参加欧洲议会选举。
特雷莎·梅写道，她“深信”，第四条路将是“错误”。
欧洲议会选举定于5月23日至26日。如果英国参加选举，需要提前6周、即4月12日左右正式知会欧盟。媒体报道。欧盟方面希望，英国“脱欧”日期不晚于6月30日，即新一届欧洲议会会期开始时。
英国议会下院迄今两度否决“脱欧”协议。议会下院议长约翰·伯科本月18日以议会400多年传统为依据，拒绝“脱欧”协议在不作重大改动的情况下诉诸第三轮表决。（陈立希）【新华社微特稿】
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