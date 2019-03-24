特朗普称完全清除“伊斯兰国”在叙伊控制区

新华社华盛顿3月23日电（记者刘晨 朱东阳）美国总统特朗普23日宣布，极端组织“伊斯兰国”已完全失去在叙利亚和伊拉克两国的控制区。

特朗普在白宫当天发表的声明中说，由“伊斯兰国”在叙伊建立的所谓“哈里发国”已经“百分之百”被清除，未来美国将继续警惕“伊斯兰国”势力，协同盟友打击极端恐怖分子。

分析人士认为，即使“伊斯兰国”在叙利亚的所有据点被清除，其残余势力仍会在叙东部沙漠地带活动，一些成员藏身民间继续伺机发动袭击，“伊斯兰国”仍构成安全威胁。

“伊斯兰国”2014年6月宣布建立所谓的“哈里发国”，曾控制伊拉克西部、北部以及叙利亚北部、东部和中部大片土地。2014年8月，美国开始对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施空袭，当年9月将空袭范围扩大至叙境内，并发起组建打击“伊斯兰国”的国际联盟。伊拉克政府在2017年底宣布，政府军已收复“伊斯兰国”在伊控制的所有领土，伊拉克取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利。

根据联合国一份报告，目前在伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”成员仍多达1.8万人。

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