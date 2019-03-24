挪威一邮轮遭遇引擎故障 逾千人等待救援

新华社奥斯陆3月23日电（记者梁有昶 张淑惠）一艘挪威邮轮23日在该国西海岸发生引擎故障，并遭遇大风天气，船上逾千人等待救援。

据挪威媒体23日报道，这艘名为“维京天空”号的邮轮载有约1300人，事发时正由挪威北部城市特罗姆瑟开往南部城市斯塔万格。当天下午，邮轮在挪威西部默勒-鲁姆斯达尔郡海岸附近发生引擎故障，当时风力很大，邮轮面临失控危险。

在收到求救信号后，救援机构决定动用4架直升机疏散船上人员。目前有约100人被撤离到岸上。

据悉，目前这艘邮轮一个引擎恢复工作，并已下锚固定船体。一艘拖船正驶向事发地点，计划将邮轮拖入海港。

“维京天空”号邮轮在挪威卑尔根注册，于2017年投入使用。

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