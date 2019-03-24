中企承建尼泊尔最长高速公路中心路段扩建项目举行奠基仪式

新华社加德满都3月23日电（记者周盛平）尼泊尔纳拉扬加特－布德沃尔高速公路路段扩建奠基仪式22日在尼泊尔西部城市布德沃尔举行。该项目由中国建筑工程总公司第七工程局有限公司承建。

尼泊尔总理奥利在奠基仪式上说，扩建纳拉扬加特－布德沃尔路段是尼泊尔发展史上一个里程碑，未来几年内，东西高速公路将以布德沃尔为中心全部得到扩建。奥利表示，希望尼泊尔各级政府部门能够帮助中国承建商，在规定时间内按期保质完工，为今后道路扩建项目树立典范。

纳拉扬加特－布德沃尔路段长113公里，是尼泊尔最长高速公路东西高速公路的一部分。东西高速公路全长1028公里，从西向东横贯尼泊尔南部，是该国最重要交通大动脉。

尼泊尔道路局公开信息显示，扩建项目属于南亚次区域经济合作道路改建项目，工期3年半，耗资170亿尼泊尔卢比（约合1.53亿美元），亚洲开发银行将承担85%费用。

目前，尼泊尔境内绝大部分高速公路都只有两车道。尼泊尔公路局副局长夏尔马23日告诉记者，新扩建路段中将有一条3米宽隔离带，分开两边各自两车道，以便有效降低道路事故并提高车速。

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