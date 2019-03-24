莫迪致信巴基斯坦总理祝贺巴国庆日

新华社新德里3月23日电（记者赵旭）印度外交部23日证实，印度总理莫迪当天向巴基斯坦总理伊姆兰·汗致信，祝贺巴基斯坦国庆日。

3月23日是巴基斯坦国庆日。据悉，按照外交惯例，印度总理莫迪会在建交国家国庆日当天向该国元首或政府首脑致信祝贺。不过，印度外交部发言人当天表示，印度将不派遣代表前往伊斯兰堡或巴基斯坦驻印高级专员公署出席国庆招待会，在巴印度外交官也不会参加巴基斯坦国内的其他国庆活动。

伊姆兰·汗在推特上表示他接到了莫迪的问候。他说：“莫迪向巴基斯坦人民致以节日问候和良好祝愿，并希望南亚次大陆的人民一起为民主、和平、进步和繁荣的地区环境共同努力。”

2月14日，印控克什米尔地区发生一起自杀式袭击，造成40多名印度中央后备警察部队士兵死亡，另有数十人受伤。印度外交部指责这起袭击与巴基斯坦有关。巴基斯坦外交部随即抗议印度的指责。双方关系骤然紧张，并在克什米尔地区发生地面和空中冲突。

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