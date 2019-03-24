新华社罗马3月23日电 通讯：你好，朋友——观“感知中国”中意友好音乐会

新华社记者王子辰

温暖的童声，悠扬的琴声，动情的歌声……来自中国和意大利的艺术家日前在罗马兰泰尔纳艺术中心登台献艺，为观众奉上了一场别开生面的“感知中国”中意友好音乐会。

当地时间21日晚，音乐会一开场，中方主持人汪涵、钱枫和意方主持人维多利亚·卡贝罗、蒂乐塔·勒奥塔分别以两国语言互致“你好，朋友”，为音乐会营造了友好氛围。尤其是当意大利主持人跟随汪涵以湖南口音念出“好好学习，天天向上”时，引起现场观众阵阵欢笑和掌声。

对于诞生过斯卡拉蒂、帕格尼尼等众多音乐大师的意大利而言，音乐的普及性不言而喻。当晚的演出在意大利安东尼亚诺童声合唱团演绎的《中国花儿》和《茉莉花》中拉开帷幕，孩子们纯净美好的歌声仿佛在意大利的土地上开出一朵朵美丽的“茉莉花”。

之后，在小提琴独奏《天鹅湖》优美的旋律中，中国杂技演员为现场观众献上了令人如醉如痴的表演；三名意大利高中学生来到音乐会现场，用流利的中文念诗作答，令中方主持人赞叹不已。

中国和意大利演员同台献艺，交流了两国传统面点的制作表演绝技。在意大利演员的手中，小小面团像被赋予了活力的精灵，在手中旋转跳跃；而中方演员表演同样精彩，配合舒展的肢体动作，把一根面舞得风生水起，引起观众此起彼伏的惊呼声。

随后的美声演唱和服装秀把音乐会再度推向高潮。虽然是在意大利，但来自中国的“声入人心”男团却毫不露怯，美声三重唱《我的太阳》赢得在场意大利观众的阵阵掌声；中意两国歌手合作的《爱会游移》伴随服装走秀的精彩表演，让现场观众不禁起立喝彩，并跟随旋律摇摆身姿。

音乐会最终在两国艺术家共同演绎的歌剧经典选段《饮酒歌》中落下帷幕。现场的意大利嘉宾纷纷表示，音乐会成为两国文化艺术交流互鉴的又一生动写照。

“很高兴今晚看到意中两国人士齐聚一堂。”去年曾到访中国的意大利参议员托尼·伊沃比对记者表示，意中两国人文交流源远流长、合作亮点纷呈，现在正是双方进一步深化文化交流合作的良机。

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