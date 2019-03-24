中国原创歌剧《马可·波罗》将于年内于意大利上演

人民网罗马3月23日电 （记者 姜波）当地时间3月22日，中意文化合作机制第二次会议在意大利罗马巴尔贝里尼宫的古代艺术博物馆举行，会上宣布，由广州市与中国对外文化集团有限公司共同出品的原创歌剧《马可··波罗》将于2019年9月于意大利热那亚上演。

《马可·波罗》是一部由中文演唱的三幕歌剧，全长168分钟，其主创主演团队来自世界各地，拥有不同文化背景。2018年5月，歌剧《马可·波罗》在广州大剧院和北京天桥艺术中心进行首轮演出，引发高度关注。今年，《马可·波罗》将展开第二轮巡演，6月前往海上丝绸之路的起点中国泉州，作为泉州大剧院的开幕演出；9月前往意大利热那亚，受邀为卡洛·费利切歌剧院2019-2020年演出季揭幕。

中国对外文化集团有限公司党委书记李金生表示，2020年是中国和意大利建交50周年，意大利也是马可·波罗的故乡。《马可·波罗》有幸受意大利热那亚卡尔洛·费利切歌剧院邀请，作为其2019-2020年演出季开幕演出，将这部以马可·波罗为原型的歌剧带回他的家乡，为该剧目增添了更加特殊的意义，也必将加深中意两国人民间的情谊，成为中意两国建交50周年的重要里程碑事件。可以说，把《马可·波罗》带回家，是给中意友谊献上的特殊礼物。

《马可·波罗》的男主角朱塞佩·塔拉莫是一名意大利人，他对记者表示，马可·波罗在意大利家喻户晓，是东西方文化交流的先行者，作为一位意大利歌唱家，他感到非常激动可以有机会参与这部歌剧的演出并演绎马可·波罗。在塔拉莫看来，这一剧作能够在意大利热那亚歌剧院上演可以让意大利年轻的一代更多去了解马可·波罗的精神，也希望他们从这里开始对中国和中国文化产生更大的兴趣。塔拉莫说：“近年来，有越来越多的中国学生、中国演出团体来意大利学习交流，我们非常欢迎中国艺术家来到意大利为意大利人展示有着独特中国魅力的文化和艺术，同时也希望更多的意大利艺术家有机会到中国演出，能够把意大利的歌剧艺术带到中国。就像马可·波罗一样，我希望我也能够成为意大利和中国之间的文化艺术交流使者。”

意大利热那亚卡尔洛·费利切歌剧院总监朱塞佩·阿夸维瓦表示，文化是不同国家之间交流的桥梁，近年来，随着中国经济的不断发展壮大，中国游客也越来越多出现在世界各个角落。意大利的中国游客数量也一直在增长，走进其歌剧院观看演出的中国朋友要比以前多了不少。阿夸维瓦说，众所周知，《马可·波罗游记》 就是马可·波罗在热那亚的时候完成的。马可·波罗是意中文化交流的先驱，是他让欧洲人开始产生了对中国的向往，此次《马可·波罗》歌剧将在热那亚歌剧院上演有非同一般的意义，可以让更多年轻人通过歌剧的形式了解历史，同时也能让意大利人从中国歌剧认识中国文化和艺术。

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