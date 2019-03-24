驻肯尼亚大使吴鹏抵肯履新

人民网约翰内斯堡3月23日电（记者 吕强）内罗毕消息：新任驻肯尼亚大使、常驻联合国环境署、人居署代表吴鹏于22日抵达肯尼亚首都内罗毕。肯外交部亚澳司司长奇卡、驻肯使馆公参李旭航等到机场迎接。

吴鹏在机场表示，在两国领导人亲自关心下，中肯关系快速发展，已进入历史最好时期。肯尼亚总统肯雅塔2017年赴华出席第一届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，习近平主席和肯雅塔总统一致同意将中肯关系提升为全面战略合作伙伴关系，为中肯关系发展指明了新的方向。两国在国际和地区问题上相互理解、彼此支持，在经贸合作领域成果丰硕，蒙内铁路等一批重点合作项目顺利实施，并发挥出辐射带动效应。双方各领域交流蓬勃开展，支持中肯友好的民意基础不断巩固。中肯合作前景广阔、大有可为。

吴鹏说，肯尼亚是中国推进“一带一路”倡议和国际产能合作的重要伙伴。“一带一路”倡议是构建人类命运共同体的伟大实践，它源自中国、属于世界。中方将继续本着负责任态度和友好协商原则，积极同肯方开展“一带一路”合作。即将于4月下旬举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛是中国今年最重要的主场外交，中方已邀请肯方高层出席。通过这次盛会，中肯双方有望在扩大肯农产品对华出口、基础设施建设、数字与智慧城市合作、人才培养等方面达成新的合作意向，让肯尼亚人民切切实实享受到“一带一路”的成果。

吴鹏表示，上周胜利召开的全国两会为我们推进各项事业发展、以优异成绩迎接新中国成立70周年注入了强大的信心和力量。“我此时来肯工作，深感使命光荣、责任重大。作为新一任中国驻肯使节，我将同驻肯使馆全体同志一道，深入贯彻落实习近平外交思想，积极践行中国特色大国外交，服务好广大在肯同胞。希望在肯中国同胞充分尊重当地法律、文化和习俗，争做促进中肯友好的民间使者，展现积极、正面、向上的中国形象，不断促进中肯民心相通。我将在前任工作的基础上，与各方共同努力，推动中肯各领域合作继续向前发展”，吴鹏说。

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