“中国电视周”活动在意大利举行

本报罗马3月22日电 （记者孔歌、暨佩娟）由中国中央广播电视总台、意大利国家广播电视公司、意大利梅地亚塞特传媒集团、意大利克拉斯传媒集团共同主办的“中国电视周”活动21日起在意大利举行。
20多部中国电视专题片、纪录片和电视剧在上述三家意大利传媒机构下属的电视频道、新媒体平台陆续播出上线，包括中央广播电视总台出品和译制的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》《如果国宝会说话》《创新中国》等电视节目。
中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄与意大利合作媒体负责人出席了电视周启动活动。
电视周期间，中央广播电视总台还与意大利国家广播电视公司、梅地亚塞特传媒集团分别签署合作备忘录，将在信息交换、人员交流、合拍节目等多领域开展交流，为加深两国人民的理解和认同搭建文化桥梁。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】