“中国电视周”活动在意大利举行

本报罗马3月22日电 （记者孔歌、暨佩娟）由中国中央广播电视总台、意大利国家广播电视公司、意大利梅地亚塞特传媒集团、意大利克拉斯传媒集团共同主办的“中国电视周”活动21日起在意大利举行。

20多部中国电视专题片、纪录片和电视剧在上述三家意大利传媒机构下属的电视频道、新媒体平台陆续播出上线，包括中央广播电视总台出品和译制的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》《如果国宝会说话》《创新中国》等电视节目。

中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄与意大利合作媒体负责人出席了电视周启动活动。

电视周期间，中央广播电视总台还与意大利国家广播电视公司、梅地亚塞特传媒集团分别签署合作备忘录，将在信息交换、人员交流、合拍节目等多领域开展交流，为加深两国人民的理解和认同搭建文化桥梁。

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 02 版）

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