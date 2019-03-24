“相信摩中关系能够继续健康发展”

中国国家主席习近平即将对摩纳哥公国进行国事访问，这是中国国家主席首次访问摩纳哥。“欢迎习主席。”摩纳哥元首阿尔贝二世亲王近日接受本报记者采访时，分别用法文和中文表达了对习近平主席访问的热切期待。

“去年9月，我对中国进行国事访问时向习近平主席发出邀请。习主席此访对我来说是极大的荣幸，我非常高兴也希望习主席在摩纳哥公国度过美好的时光。”阿尔贝二世亲王表示，习主席此访对摩纳哥公国非常重要。

阿尔贝二世亲王曾10次访华，并多次与习近平主席会面。“对我来说印象最深的，是习近平主席践行绿色增长的决心和意愿。”他说，2020年，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国举行，这是中国在国际舞台发挥重要作用的标志。

阿尔贝二世亲王表示，“中国领导人坚持大小国家一律平等，我非常感动。中国能够保持开放心态和最大意愿在各国间展开持续对话，特别是也能和小国保持联系，这种良好政治意愿值得钦佩。”

谈及习近平主席提出的人类命运共同体理念时，阿尔贝二世亲王表示十分赞同。他说，将人类命运共同体这一理念推广到整个国际社会是一个创举，这意味着所有国家都应保持对话，这不论对中国还是国际社会而言都是“积极正面的远见卓识”。

阿尔贝二世亲王曾是一名职业冬季项目运动员，目前是国际奥委会可持续发展和传承委员会主席。他告诉记者，中国将在2022年举办冬奥会是一件非常了不起的事。北京将成为历史上第一个既举办过夏季奥运会又举办冬季奥运会的城市。这显示出中国发展冬季运动的意愿，证明了中国希望向国际社会敞开大门，通过体育发出重要的和平信号，呼吁全世界弘扬奥林匹克精神。

阿尔贝二世亲王期待，通过习近平主席此访，摩中两国进一步拓展经济、文化、体育以及环境领域的合作。“我相信摩中关系能够继续健康发展。”

（本报摩纳哥城3月23日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 02 版）

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