共同播种中法合作的新希望

■“习近平主席的访问将让法国与欧洲民众把目光更多聚焦东方，展现了法中、欧中人民互利合作的心声”

■“‘一带一路’倡议重在加强具有数百年历史的国际交流传统，同时富有创新的现代意义”

应法兰西共和国总统马克龙邀请，习近平主席将于3月24日起对法国进行国事访问。访问前夕，习近平主席在法国《费加罗报》发表题为《在共同发展的道路上继续并肩前行》的署名文章，指出中法关系正如春天般欣欣向荣，迸发出蓬勃生机。

法国各界人士在接受本报记者采访时表示，习近平主席此访具有里程碑式的历史意义，将进一步推动法中两国合作共赢，拓展在“一带一路”框架下的务实合作，开创共同发展的美好前景。

“从习主席的署名文章中，我读到了55年来法中之间不变的深情厚谊”

春风送暖、万物复苏。今年是中法建交55周年，时隔5年，习近平主席将再次访问法国。5年来，中法双方政治互信更加深入，高层往来更加频繁，通过战略、经济财金、人文等30多个对话磋商机制开展了高质量的沟通和协调。双方对重大国际问题的共识进一步增多。

在读了习主席的署名文章之后，法国城市联合会主席卡罗琳·卡耶表示，“联合会所有会员城市都欢迎中国投资，我们要抓住机会，搭上中国发展的顺风车，加强城市的经济活力，创造更多就业机会。”

法国学者索尼娅·布雷斯莱告诉记者，“从习主席的署名文章中，我读到了55年来法中之间不变的深情厚谊。正如习主席所说，人类社会发展正处在关键十字路口。法中两国应该携起手来，共同进步”。

法中委员会秘书长林碧溪表示，法中高层互访是推动双边关系发展、务实合作的“加速器”，习主席的访问将为法中合作增加更多新内容。

法国环保与交通运输部高级顾问、法中交通事务协议负责人米歇尔·罗斯塔尼亚表示，“习近平主席的访问将让法国与欧洲民众把目光更多聚焦东方，展现了法中、欧中人民互利合作的心声”。

法中委员会副主席钱法仁表示，法国企业界对习主席访问非常期待。法中关系在欧中关系中发挥着重要引领作用。法中两国加强经贸合作势在必行、大有可为。

法国团结与进步党主席雅克·舍米纳德表示，习主席上次到访正值两国建交50周年，今年适逢建交55周年，两次访问的意义都非常重大。法中合作大有可为，期待双方推出更多、更为具体的合作计划与项目。

“一带一路倡议能够拉近欧洲和中国的距离，给我们带来更多投资机会”

法国大文豪雨果说：“改变一切不需要太多时间。”2014年以来，中法双边贸易额增长130多亿美元，双向投资总额超过200亿美元。双方合作潜力不断释放，第三方市场合作方兴未艾，共建“一带一路”合作顺利推进。

法国宪法委员会主席、前外长法比尤斯认为，共建“一带一路”“能够拉近欧洲和中国的距离，给我们带来更多投资机会”。

“我对法中两国在‘一带一路’框架下加强对接充满期待”，法国席勒研究所国际问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼提到，55年前，法国同中国建交，这被历史证明对欧洲发展起到巨大推动作用。现在加强“一带一路”建设对接有助于法中第三方市场合作。

法国参议员、前国防部长理查德表示，法国对参与共建“一带一路”非常重视，两国在“一带一路”框架下开展了多层次的合作。他说，除了促进两国经济合作，“‘一带一路’也是促进政治互信、文化相通的重要平台”。

法国埃塞克商学院校长文森佐·温兹认为，“中国是世界发展不可或缺的重要力量。‘一带一路’倡议首先立足于基础设施建设，这符合沿线国家发展的需要。‘一带一路’重在加强具有数百年历史的国际交流传统，同时富有创新的现代意义”。

罗斯塔尼亚表示，“法国交通亟须进行多元化改革，并需要大数据的管理创新，中国在这些方面有先进的技术探索。在‘一带一路’框架下，我们需要同中国在技术、管理等方面加强合作”。

“‘一带一路’建设给沿线国家带来了众多利好，在全球也产生了相当大的影响。”法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯说，“我认为法国不能远离‘一带一路’，而应该着手研究如何进一步参与这一倡议。”

“中法在文化领域交流非常深入，这对加强两国人民相互了解至关重要”

当前，中法已结成102对友好省区和城市，形成丰富的地方交流合作网络。2018年，中国留法学生数量接近4万，10万多法国学生学习中文。密切的人员往来和丰富多彩的人文交流如一股股细流，汇聚成中法友谊的江河。

布雷斯莱十分赞同中国提倡的加强“人文交流”与“民心相通”。10多年来，布雷斯莱坚持用真实客观的视角讲述中国故事，希望促进法国人民对中国的了解，“期待这次访问能推动更多的人文交流合作，促进相互理解和信任”。

“中法在文化领域交流非常深入，这对加强两国人民相互了解至关重要。”博尼法斯说，古老的中华文明让不少法国人着迷。如今随着孔子学院和孔子课堂在法国开设，越来越多的法国人学习汉语有助于促进法中两国人民的了解和友谊。

法国国际关系与战略研究院副院长西尔维·马特丽表示，法国人对中国文化十分热爱，越来越多的法国人到中国旅游，这也将促进法国对中国的理解，带动其他领域合作。

法国前内政部长布鲁诺·勒鲁对记者表示，习近平主席此访是一次加深友谊之旅。两国领导人近年来互动频繁，体现了两国始终坚持相互尊重、合作共赢。

5年前习主席访问法国时，法国汉学家白乐桑参加了当时的活动。在他看来，“积极的全球化是通过人民之间的沟通来实现的。现在，在法国有越来越多人学习中文，一方面中文正在成为热门国际语言，拥有现实的就业前景；另一方面，中文是了解中国文化的特有通道，长久以来就强烈地吸引着法国人”。

（本报巴黎3月23日电 记者刘仲华、李永群、李志伟、李琰、龚鸣、葛文博、王海林、车斌、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 02 版）

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