习近平主席访问摩纳哥，是摩中建交24年来中国国家主席首访摩纳哥。习近平主席也是近20年来摩纳哥迎接的为数不多的世界大国领导人。这是摩纳哥的历史性时刻。摩中两国一直保持着亲切友谊。摩中两国体量悬殊，中国领导人对摩纳哥的重视，让摩纳哥人感到倍受尊重，并对两国未来关系发展充满信心。

摩纳哥阿尔贝二世亲王基金会由摩纳哥元首阿尔贝二世亲王于2006年成立，致力于在全球范围内保护环境和促进可持续发展。2014年，在南京青奥会期间，阿尔贝二世亲王与习近平主席举行了会见，我有幸陪同，了解到习近平主席在生态文明建设方面的长远规划。

作为全球第二大经济体，中国积极推动绿色发展，构建高质量现代化经济体系，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。2015年，阿尔贝二世亲王基金会与中国中华环境保护基金会建立合作，在中国境内开展污水治理、珍稀物种养殖等环保项目。

2018年，我再次陪同阿尔贝二世亲王前往中国访问。除了参观了解包括太湖蓝藻水华野外观测站建设、野生东北虎保护在内的摩中环保合作项目进展，我还从更多方面了解到中国过去几年在可持续发展方面取得的切实成效。中国在环保和可持续发展问题上展现出了惊人的行动力。我也多次从阿尔贝二世亲王口中听到他对此发出的由衷赞叹。

面向未来，中国向国际社会宣布了低碳发展的系列目标，包括将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%—65%等。中国近年来颁布的可持续发展政策都得到有效落实，绿色环保产业不断壮大，退耕还林还草在持续进行。对中国这样一个仍存在发展不平衡问题的国家，要想改变传统工业的能源生产和消耗模式并不容易。但习近平主席领导下的中国不仅做到了，而且还提前兑现了很多承诺。我们非常钦佩中国实现可持续发展的决心和行动。

在2015年气候变化巴黎大会上，习近平主席出席开幕式并发表题为《携手构建合作共赢、公平合理的气候变化治理机制》的讲话。2020年，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国云南昆明举办。中国正成为全球可持续绿色发展事业的重要贡献者。

在中方的支持下，阿尔贝二世亲王基金会将在北京开设代表处。未来，我们希望与中国加强合作，相信摩中双方的共同努力，能够为全球环保事业发展创造更多的机会和可能。

（作者为摩纳哥阿尔贝二世亲王基金会副主席，本报记者冯雪珺采访整理）

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