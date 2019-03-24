开启中摩关系发展新时代

摩纳哥街头升起中摩两国国旗，欢迎习近平主席。

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摩纳哥记者协会副主席钦齐亚·斯甘巴蒂—科尔曼和丈夫展示杂志中与中国相关的报道。

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摩纳哥2017年发行小型张，邮票上展现了故宫的红色大门和狮子雕塑。

影像中国

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■“同学们都排练得很起劲，希望能有机会向习主席展示我们的成果。”

■“北京将举办冬奥会是一件非常了不起的事，这是第一次一个举办过夏季奥运会的城市举办冬季奥运会，充分证明中国发展冬季运动的意愿。”

建交24年来，中摩交往密切，人文交流丰富。一个个精彩故事，让两国友谊之树日渐枝繁叶茂。人们也由衷期待着，中国国家主席对摩纳哥的首次访问，将开启中摩关系发展新时代。

文化交流——

“将激发起更多人对中国文化的向往”

基娅拉·伊瓦尔迪是夏尔三世初级中学四年级学生。最近，她和同学们用中文排练小短剧，每天都得练习台词。尽管排练占用了课后时间，但“同学们都排练得很起劲，希望能有机会向习主席展示我们的成果”。伊瓦尔迪所在的学校开设有中文课，很多学生都将中文选作第二外语。能有机会和习主席合影留念，是伊瓦尔迪的最大心愿。“中国是世界上最重要的大国之一，中国国家主席首次访问摩纳哥让大家都很高兴。”

摩纳哥记者协会副主席钦齐亚·斯甘巴蒂—科尔曼最近不断受到朋友夸赞：“你太有远见了！” 原来，2007年，她和丈夫创办双月刊杂志《蒙特卡洛in》及同名网站，报道摩纳哥和欧洲邻国的新闻。7年前，夫妇俩聘请在中国有着十几年生活经验的莫妮卡·科尔尼亚蒂作为专栏记者，同时用意大利文、中文等多种语言报道中国的时事新闻，介绍中国的风土人情，《蒙特卡洛in》也因此成为摩纳哥当地最早也是唯一一家用多语种报道中国的媒体。她告诉记者，《蒙特卡洛in》将充分报道中国国家主席对摩纳哥的首次访问，让更多摩纳哥人了解当今中国。

2017年，“继文绳武”故宫文物展在摩纳哥举办；2018年，“贵胄绵绵：摩纳哥格里马尔迪王朝展”在北京举行，摩纳哥元首阿尔贝二世亲王亲自为展览揭幕，参观人次达53.3万。两国互办历史文化展览，大获成功，足见两国人民对了解彼此文化的渴望。

摩纳哥亲王宫档案馆主任托马斯·福勒龙回忆说，当他第一次站在故宫博物院太和殿广场中央的那一刻，“心头涌过的是儿时梦想成真的激动，瞬间热泪盈眶”。少年时，福勒龙就着迷于中国历史，故宫成为他心中的一个文化符号，也让他一直想为摩中两国文化交流做些什么。两场相继在摩纳哥和中国成功举办的展览，圆了他的心愿。福勒龙相信，习近平主席对摩纳哥的国事访问“将激发起更多人对中国文化的向往，在他们心中留下更多关于中国的美好印象”。

摩纳哥蒙特卡洛爱乐乐团负责人西尔万·沙尔奈向记者展示了乐团2015年到中国演出的纪念合辑。今年6月，他们将邀请中国音乐家举办一场名为“丝绸之路”的音乐会。沙尔奈说：“2015年的中国之旅令我终生难忘。期待习近平主席的到访进一步加强摩中艺术交流，让摩纳哥民众欣赏更多中国乐团和音乐家的精彩演出。”

“‘一带一路’也是一条文化交流之路。”摩纳哥格里马尔迪会议中心负责人茜尔维·比安凯里表示，文化交流可以增进不同国家民众之间相互了解，从而建立信任。自成立以来，促进摩中两国文化交流就是格里马尔迪会议中心的重要使命之一。“习近平主席此次访问将让两国人民的心贴得更近。”

体育竞技——

“我对2022年北京冬奥会充满期待”

摩纳哥足球俱乐部曾多次夺得法国足球甲级联赛冠军。该俱乐部以成熟的青训体系闻名，培养了一批诸如姆巴佩、贝尔纳多·席尔瓦等足球明星。近年来，俱乐部官网设立中文页面，开设了中文社交媒体账号，希望借此拉近与中国球迷的距离、提高在中国的关注度与影响力。

“中国是足球的起源地，早在2000多年前就发明了‘蹴鞠’。”摩纳哥足球俱乐部国际事务拓展负责人乔治·费斯泰迪奇两年前就开始学习中文，因为他看到了“中国发展足球运动的决心和行动”。

2018年9月，费斯泰迪奇随阿尔贝二世亲王访问中国。摩纳哥足球俱乐部和中国足协、中超俱乐部等同行建立了良好的联系，如今正与大连足协就足球教练培训体系建设进行商讨，并收到了来自中国投资者有关参与建立国家足球中心项目的邀请。

在摩纳哥奥委会办公区，墙上最显眼的地方挂着摩纳哥代表团参加2008年北京奥运会的照片。曾作为摩纳哥代表团旗手参加北京奥运会的马蒂亚斯·雷蒙德，如今在摩纳哥奥委会工作，他一直关注北京冬奥会的筹备情况。“听说张家口到北京正在修建高速铁路，这会吸引更多人去观看比赛。公共交通便利，这对于大型体育赛事来说非常重要。”

两年前，雷蒙德和朋友为深圳一家赛艇俱乐部做技术培训。“摩纳哥虽然很小，但在足球、赛艇等方面拥有一定优势。我们欢迎中国运动员来摩纳哥。这种交流，无疑能增进不同国家间年轻人的了解和友谊，对他们的职业生涯也大有裨益。”

阿尔贝二世亲王是国际奥委会委员，热衷于多项体育运动，曾作为职业运动员5次参加冬奥会。2018年9月阿尔贝二世亲王访华期间，习近平主席向他发出邀请，欢迎他来华出席2022年北京冬奥会。

“习近平主席非常支持中国体育事业、支持全民体育运动。”阿尔贝二世亲王告诉记者：“北京将举办冬奥会是一件非常了不起的事，这是第一次一个举办过夏季奥运会的城市举办冬季奥运会，充分证明中国发展冬季运动的意愿。中国希望通过体育向整个国际社会发出重要的和平信号，弘扬奥林匹克精神。”

摩纳哥奥委会秘书长办公室助理法比亚娜·帕塞蒂是北京奥运会摩纳哥代表团中唯一的女运动员，曾参加过6届奥运会。她告诉记者：“阿尔贝二世亲王和习近平主席都喜欢体育，相信习近平主席此次访问将深化摩中两国体育领域的合作。我对2022年北京冬奥会充满期待。”

（本报摩纳哥城3月23日电）

本期统筹：王新萍

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(责编：王仁宏、曹昆)