三月二十二日，当地华侨华人在罗马威尼斯广场热烈欢迎习近平主席访问意大利。

吴 敏摄

3月22日，国家主席习近平在罗马与意大利总统马塔雷拉举行会谈。两国元首一致同意，从战略高度和长远角度牢牢把握中意关系发展大方向，携手推动中意全面战略伙伴关系在新时期得到更大发展。对此，在意华侨华人十分兴奋。在接受本报记者采访时，他们纷纷结合亲身体会，讲述两国关系友好发展的动人故事。

■ 点赞中意伙伴关系

今年是中意建立全面战略伙伴关系15周年，明年将迎来两国建交50周年。“伙伴”是两国元首会谈中频频出现的关键词，让在意侨胞备感亲切与振奋。

“当前，中意关系正处在历史最好时期。”意大利中国和平统一促进会常务副会长周建煌赞叹道，“对习近平主席此次访问，意大利社会各界都高度重视，各大主流媒体都作了大幅报道和积极评价。相信中意两国合作一定会取得丰硕成果。”

习近平主席以“根深则叶茂”作喻，并用“三个伙伴”定义两国关系，给意大利维罗纳歌剧院首席客席指挥吕嘉留下了深刻印象。他说：“元首外交对国家关系意义重大。意大利是习近平主席2019年访问的第一个国家。习主席提出，中意是互尊互信的战略伙伴、互利共赢的合作伙伴、文明互鉴的交流伙伴，为中意未来关系的发展定下良好的基调。”

欧洲中华医药同盟会主席胡增骥自1990年起旅居意大利。在他看来，“中国和意大利都是历史悠久、文化底蕴深厚的国家。我们乐见两大古老文明在当代碰撞出新的火花，续写中意友好交往新佳话。”

■ 助力两国民心相通

习近平主席强调，双方要密切人文交流，加强文化、教育、影视、媒体等领域交流合作，筑牢民心相通工程。

对此，意大利华夏之声中文电台台长孙运之有深切体会。他告诉本报记者：“意大利民众对中国的关注度正不断提高。现在，我们每天有三四个小时的意大利语广播节目，向意大利民众介绍中国的文化与发展情况。”

为促进中意人文交流合作，孙运之每天都很忙碌。“我们与意大利主流媒体合作正在不断深入与拓展，今年4月将和意大利克拉斯传媒集团开展合作，介绍中国的优秀电视剧在意大利播出，此外，还计划将节目投放到机场、地铁、公交车上，让更多意大利民众更好地了解中国。”

周建煌表示，国之交在于民相亲。在意侨胞要加强与意大利民众的交流和联系，做讲好中国故事的文化使者，谱写中意友好合作新篇章。

■ 紧抓一带一路机遇

习近平主席强调，中意双方要打造合作亮点，携手共建“一带一路”，加强发展战略对接和务实合作规划。马塔雷拉总统也表示，意大利支持习近平主席倡导的共建“一带一路”倡议，相信这将有利于欧亚大陆互联互通和共同发展，使古老的丝绸之路在当代焕发新的活力。

“共建‘一带一路’将为中意两国经贸人文交流提供更大平台。”胡增骥说，“习近平主席在署名文章中提到，双方可以深入挖掘在港口物流、船舶运输、能源、电信、医药等领域合作潜力。这让我增添了信心和动力。欧洲中华医药同盟会将紧抓机遇，积极促进中意两国在医药领域的合作交流，同时一如既往地在意大利当地推介中医，传播中华文化。”

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