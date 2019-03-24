中法关系正如春天般欣欣向荣（望海楼）

3月23日，在对法兰西共和国进行国事访问前夕，中国国家主席习近平在法国《费加罗报》发表题为《在共同发展的道路上继续并肩前行》的署名文章。他谈到，中法关系正如春天般欣欣向荣，迸发出蓬勃生机。

自从戴高乐将军在1964年做出有历史远见的建交决定以来，法中友好关系已经走过了55年历程。他曾经说过，中国人民是伟大的人民，并预言了“中国的复兴”。55年来，历届法国总统，从德斯坦到希拉克，从密特朗到马克龙，始终采取一贯的对华政策，简而言之，即“以更多的交流促进更多的信任”。法中之间的合作范围非常广泛。面对世界重大问题，两国之间的信任与友谊不断得到确认。

未来法中关系的走向如何呢？

2019年将是具有特殊战略意义的一年。法中两国将安排多场高层对话。这些高级别会谈是非常必要的，特别是在国际环境充满动荡和压力而美国政策令人无法预测的情况下，高级别交流尤显重要。

审视当前的法中合作，可以从三个方面来概括：

第一个方面，两国在政治和社会制度方面虽然差异很大，但我们各自立足自己的国家来“共同生活”。

两国的体制不同，也不必寻求一致。中国坚持中国特色社会主义，坚持中国共产党的领导。在《习近平谈治国理政》这本著作中，习近平主席明确宣布了为中华民族发展所确立的目标与实现的期限，中国也因此成为当今复杂世界局势中预期最稳的国家之一。法国是欧盟内部最坚守欧洲式民主模式和价值体系的国家。在这一背景下，实现良好合作的唯一途径就是互相尊重、互相了解对方的文化体系，以及通过多种有效渠道进行坦率和直接的对话。

第二个方面是对世界的看法。这方面我们的观点是相似的。

法中两国都希望走多边主义的和平道路，世界的未来是我们共同关心的问题。过去一段时间里，当欧洲债务危机发生时，中国给予了具体的支持。在巴黎气候协定等问题上，中国表现出积极态度。中国对联合国和联合国教科文组织的切实支持也让人印象深刻。“人类命运共同体”的目标能够把人们团结到一起。

促进多边主义实现新的发展，我们还有很大的合作空间。对于多边主义，我们应该进行改革，而不应该放弃。主导国际关系的规则曾经都是西方国家制定的，当时亚洲和非洲并没有现在这样的地位。法国和中国可以共同为维护21世纪的多边主义作出贡献。

第三个方面是市场。中国市场是世界经济增长的动力。

在上海举办的首届中国国际进口博览会上，一位法国大企业家说：“对我们来讲，中国市场是必须争取的。现在的情况是，如果不能在中国做强做大，就算不上一个世界品牌。”很多法国企业都因为与中国合作而感到高兴。欧莱雅公司董事长让·保罗·安巩就是首批报名参加上海进博会的。

中国近期倡导的国际合作越来越多，彰显了其全面对外开放的积极姿态。欧洲对于中国的共建“一带一路”倡议应该主动参与。“空椅”政策（注：指故意缺席应该参加的会议或活动）很难成为具有建设性的战略。去年，马克龙总统在西安访问时表示，“一带一路”倡议有助于维护多边主义、推动世界多极化，法国将响应中国的邀请并参与其中。

总之，对于法中关系的未来，我们是乐观的，合作空间远多于利益较量。此外，不要忘记，文化交流在法中关系中处于特别重要的位置，两个悠久的文明应当互相尊重和欣赏。文化必将把信任转化为更诚挚的友谊。

（作者为法国前总理）

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