哈总统签署总统令正式将首都更名为“努尔苏丹”

新华社阿斯塔纳3月23日电（记者张继业）哈萨克斯坦总统托卡耶夫23日签署总统令，正式将首都名称由“阿斯塔纳”变更为“努尔苏丹”。

据哈总统府网站消息，总统令称，依照哈相关法律，将首都名称从“阿斯塔纳”变更为“努尔苏丹”。总统令自签署之日起生效。

托卡耶夫本月20日宣誓就任总统。他在就职演讲时建议将首都的名称由阿斯塔纳改为首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的名字“努尔苏丹”，以纪念纳扎尔巴耶夫对哈萨克斯坦作出的贡献。随后，哈议会两院联席会议于当日通过由托卡耶夫提交的相关宪法修正案。

据国际文传电讯社消息，阿斯塔纳始建于1830年，历史上曾先后被称为“阿克莫林斯克”“切利诺格勒”和“阿克莫拉”。1997年在哈首任总统纳扎尔巴耶夫的推动下，哈萨克斯坦将首都从阿拉木图迁至此处，次年正式更名为“阿斯塔纳”。

纳扎尔巴耶夫本月19日发表电视讲话宣布辞去总统职务。根据哈宪法，总统辞职后应由上议院议长履行总统职务，直到举行总统大选为止。

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