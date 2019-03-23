原标题：中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报（全文）

新华社罗马3月23日电 中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报全文如下：

中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报

（2019年3月23日，罗马）

应意大利共和国总统马塔雷拉邀请，中华人民共和国主席习近平于2019年3月21日至24日对意大利进行国事访问。访问期间，习近平主席同马塔雷拉总统和孔特总理举行会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题广泛深入交换意见。

一、双方认为，中意建立全面战略伙伴关系15年以来，两国政治互信和务实合作取得长足进展。在当前国际形势发生复杂深刻变化的大背景下，加强中意全面战略伙伴关系，有利于维护世界和平稳定，促进可持续发展和繁荣。2020年中意将迎来建交50周年，双方一致同意，愿本着相互尊重、互利共赢的精神，进一步推动中意全面战略伙伴关系发展。

二、双方认为，两国领导人间的密切交往对促进双边关系发展具有重要作用。双方愿充分发挥中意政府委员会的作用，全面落实两国领导人达成的重要共识。两国外交部愿就双边关系及共同关心的国际和地区问题建立高级别定期磋商机制。

三、双方愿在尊重对方主权和领土完整的基础上发展全面战略伙伴关系，在《联合国宪章》的基础上加强双边对话。意大利重申奉行一个中国原则。

四、双方强调愿促进世界和平、繁荣、可持续发展和安全，落实2030年可持续发展议程和气候变化《巴黎协定》，加强在联合国、二十国集团、世界贸易组织、亚欧会议中的合作。

五、双方重申愿推动多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，尊重国际法和公认的国际关系准则，尊重《联合国宪章》。双方重申愿履行《联合国宪章》的宗旨和原则，支持联合国在维护国际和平与安全、促进可持续发展和保护人权上发挥更大作用。双方一致认为，应通过改革增强联合国安理会的权威和效率，通过充分、民主协商，凝聚共识，寻求全面解决方案。

六、双方一致同意，维护坚实、开放、包容的世界经济。双方愿采取具体行动，反对任何形式的保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，维护世界贸易组织的核心地位，共同推动世界贸易组织必要改革，完善以规则为基础的，透明、平等、非歧视、开放、包容、共赢的多边贸易体制。

七、双方愿加强在亚欧会议框架下的合作，推动亚欧在经贸和互联互通领域建立更加紧密的伙伴关系，开展更多务实合作。

八、双方重申支持中国－欧盟全面战略伙伴关系，愿共同致力于深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。双方支持全面落实《中欧合作2020战略规划》，支持“一带一路”倡议与欧盟“欧亚互联互通战略”对接。双方确认中欧正在进行的富有雄心的投资协定谈判是一项核心优先工作。双方强调支持中欧地理标志合作保护协定谈判取得务实进展。

九、双方支持全面落实《中意关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划（2017－2020年）》，进一步推动环境与可持续能源、农业、可持续城镇化、卫生、航空、空间科技及应用、基础设施和交通等领域合作。双方一致同意，适时启动新的关于加强中意合作的三年行动计划（2021－2023年）的起草工作。

十、双方欢迎签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。双方认识到“一带一路”倡议在促进互联互通方面的巨大潜力，愿加强“一带一路”倡议同泛欧交通运输网（TEN－T）等的对接，深化在港口、物流和海运领域的合作。意方愿在欧盟“欧亚互联互通战略”基础上，利用中欧互联互通平台提供的机遇，发挥自身优势，同中方开展合作。双方确认愿在亚洲基础设施投资银行（AIIB）内共同努力，推动与亚投行宗旨与职能一致的互联互通。双方还表达了增加两国航线联系，为双方航空公司开展业务和进入对方市场提供便利的愿望。

十一、双方愿落实好中华人民共和国发展和改革委员会同意大利共和国经济发展部于2018年9月签署的《中意开展第三方市场合作的谅解备忘录》，支持双方企业在第三方市场共同探讨合作机会。为此，中国发展和改革委员会同意大利经济发展部共同举办了两国企业对话论坛，确定并积极推动双方具体合作项目。

十二、双方一致同意通过中华人民共和国财政部和意大利共和国经济财政部间建立的“中意财长对话机制”加强经济财金领域的对话和互利合作。双方鼓励两国金融机构建立伙伴关系，推动交流与投资合作。

十三、双方强调双边贸易和双向投资持续增长，重申应确保公平竞争环境，促进全面保护知识产权，以加强两国经济合作、双边贸易和相互投资。双方同意相互提供更加宽广和便利的市场准入，从而实现双边贸易在增长中逐步平衡和双向投资增长的共同目标。双方将继续利用政府委员会、经济合作混委会、中意企业家委员会和意大利共和国经济发展部成立的“中国事务工作组”等现有双边对话和磋商机制。双方确认意大利作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会。双方希望达成驾照互认换领协议。

十四、双方对两国农产品贸易持续增长表示满意。双方致力于加强在农业领域，特别是科研、技术、农业政策和优质农产品推广等方面的合作。双方将推动正在进行的农产品食品问题谈判并愿共同推动有关工作。双方高度重视有关意大利牛肉对华出口问题，愿共同积极推动有关进程，并作为2019年优先合作的重点。双方将继续推进在农产品食品贸易中涉及食品安全、动植物检疫等领域的双边合作，同时加强在联合国相关机构中的协调，支持在各自国家和国际农产品食品贸易中实施高水平的卫生和动植物卫生标准。

十五、双方对《中意面向2020的科技创新合作战略规划》取得的进展表示满意，特别是2018年12月第9届中意创新合作周在米兰、罗马和卡利亚里成功举办，第16届中意科技合作联委会亦于2019年3月在罗马成功召开，愿根据保护知识产权的原则，继续加强创新政策对话，在联合实验室和大型研究设施方面开展互利合作，加强两国科研人员、高端人才及初创企业间的交流合作，并考虑签署相关协议。双方认可中意创新合作周、中意科技合作联委会、中华人民共和国科技部同意大利共和国外交与国际合作部签署的中意科技合作执行计划、中意技术转移中心在推动双方科研和创新、辐射带动区域间合作等方面的积极作用。

十六、双方高度评价在环境和气候变化领域正在开展的合作，愿在中国相关主管部门和意大利环境、领土与海洋保护部签署的协议框架下就应对气候变化行动加强交流与合作，完成各自在气候变化《巴黎协定》下的自主决定贡献。双方确认愿全面落实气候变化《巴黎协定》。双方愿继续加强环境和气候变化领域交流与合作，推进绿色低碳产业合作项目，并在中国生态环境部和联合国环境署发起的“一带一路”绿色发展国际联盟框架内开展合作。

十七、双方高度评价两国在航天领域取得的合作成果，特别是2018年2月2日搭载了在意大利“利玛窦”计划下研制的高能粒子探测器的中国电磁监测卫星成功发射，两国元首互致贺电。双方愿进一步深化电磁监测02星任务的合作，以及在空间科学、深空探测和载人航天等领域的合作。双方持续关注中国载人航天工程办公室和意大利空间局正在开展的务实合作。中国载人航天工程办公室和意大利空间局正在就意方参与中国空间站扩展舱段研制进行磋商，并探讨联合开展高能宇宙辐射探测等空间科学实验以及意大利航天员参加中国空间站飞行任务的有关事宜。

十八、在文化领域，双方对在演出、博物馆交流、设计和文化遗产保护等领域的活动不断增多表示满意。双方重视人文交流对于推动两国关系长远发展的重要意义，充分肯定中意文化合作机制作为两国文化领域对话与合作平台的重要作用。双方宣布在2020年中意建交50周年之际互办文化和旅游年。双方并表示愿推动落实中意联合国教科文组织世界遗产地结对项目和打击文物非法贩运和走私合作。双方愿推动双向游客往来，增进民间友好，推动两国文化遗产的保护利用。

十九、双方愿深化教育领域的合作，希望扩大两国学习对方国家语言学生的数量，鼓励并支持两国高等教育机构加强交流与合作，开展高水平合作办学、高层次人才联合培养等。双方支持在中国中学开展意大利语教学和在意大利中学开展中文教学。

二十、双方高度赞赏两国司法领域对话与合作取得的重要进展，一致同意继续在引渡、民商事与刑事司法协助领域加强合作，进一步推动在反腐败领域经验交流和案例互鉴。

二十一、双方对执法领域合作取得的积极进展表示满意，高度评价两国主管部门举办的联合巡逻行动。双方愿在共同关心的领域加强合作。

二十二、访问期间双方签署了19份政府间双边合作文件。

(责编：冯粒、袁勃)