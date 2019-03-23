专访：意大利寻求在“一带一路”建设中发挥积极作用——访意副外长迪斯泰法诺

意大利外交部副部长迪斯泰法诺近日在接受新华社记者采访时表示，鉴于中国的庞大人口和经济规模，双方加强共建“一带一路”合作对意大利的发展具有重要战略意义。

在中国国家主席习近平访问意大利期间，意中两国将签署多项政府间合作文件以及基础设施、机械、金融等领域的合作协议。迪斯泰法诺认为这会给意国内各界带来诸多新机遇。在他看来，从政治角度讲，与中国这样的人口和经济大国发展好关系战略意义重大；从经济角度讲，包括中国在内的亚洲国家中产阶级正迅速扩大，他们中不少人是意大利产品的拥趸。

迪斯泰法诺强调，访问期间，双方将签署“一带一路”合作谅解备忘录，这标志着意中两国就深化经济合作迈出重要一步，彰显了意大利参与“一带一路”建设的决心。

展望双方今后在“一带一路”倡议框架下的合作，迪斯泰法诺认为，意大利高科技领域和一些具有全球比较优势的高度专业化行业将首先受益，其次是基建及配套产业链，不仅包括航空巨头莱昂纳多等大公司，诸多中小型企业也会从中受益。作为“一带一路”建设在欧洲的天然“码头”之一，意大利希望能够与中国开展双赢合作并从中获益，比如意中可进一步加大海关双向开放力度，从而使更多意大利商品能够进入中国。

针对某些方面的疑虑，迪斯泰法诺说，事实上几乎所有欧洲国家都以某种方式参与了亚洲基础设施投资银行（亚投行）的项目，而亚投行正是“一带一路”倡议的支柱之一，因此欧洲国家在“一带一路”合作上已然存在共同利益。

“如果欧盟作为一个整体能像意大利一样参与‘一带一路’建设，那么将会在诸多项目上发挥更大引领作用。”（新华社记者黄泳 田栋栋 杨爱国）

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