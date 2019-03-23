新闻背景：摩纳哥公国

摩纳哥公国位于地中海北岸，整个国家被法国东南部滨海阿尔卑斯省三面环绕，国土面积2.02平方公里，常住人口约3.8万（2017年），其中摩纳哥籍8000余人。法语为该国官方语言。

摩纳哥现行宪法于1962年12月颁布，2002年4月修改。根据宪法，摩纳哥为世袭君主立宪制国家，亲王为国家元首。亲王对外代表国家，拥有最高行政权，有权签署和批准条约。摩纳哥立法权和预算权由亲王和议会共同掌管。摩纳哥无固定政治组织和党派，政治稳定。

现任国家元首阿尔贝二世亲王，1958年3月14日生于摩纳哥，2005年7月即位。阿尔贝二世主张积极发展对华关系，已先后10次访华。

摩纳哥国土面积狭小，自然资源稀少。20世纪50年代以来，摩政府采取多元化、高附加值和无污染的经济发展方针，积极推动第三产业全面发展，取得显著成就，其中尤以金融业发展最为突出。除本国银行外，许多世界著名银行均在摩设有分支机构。

摩纳哥是欧洲著名旅游胜地，旅游业是该国支柱产业之一。摩纳哥每年都举行许多文体活动吸引游客，其中蒙特卡洛国际杂技节、国际礼花节、一级方程式汽车大奖赛等闻名于世。摩纳哥十分重视世界环保事业，特别是海洋、生态保护及研究。

摩纳哥于1993年5月28日加入联合国，是联合国教科文组织、国际电信联盟、世界卫生组织、世界旅游组织等近70个国际组织的成员。国际海道测量组织、国际体育总会、国际业余田联等10余个国际机构总部设在摩纳哥。

中国与摩纳哥于1995年1月16日建立领事关系。2006年2月6日，中摩关系升格为大使级。中国驻法国大使兼任驻摩纳哥大使。建交以来，中摩关系平稳发展。

据中方统计，2017年中摩贸易额为2086万美元，与2016年持平。2018年1月至8月，中摩贸易额为1.25亿美元，同比增长876.8%。截至2018年8月，摩对华投资项目24个。新华社记者陈晨

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