综合消息：一些国家和地区组织谴责美国总统有关戈兰高地言论

综合新华社驻外记者报道：美国总统特朗普21日称，美国应承认以色列对戈兰高地的主权。连日来，一些国家和地区组织陆续发声，对此表示反对，并警告此举或引发地区局势新动荡。

叙利亚外交部22日发表声明说，有关言论绝不会改变戈兰高地曾经是、也将永远是叙利亚领土这一事实。美国总统“不负责任的”言论再次反映了美国对以色列的“盲目偏袒”和对以侵略行为的支持，“美国的霸权主义和傲慢政策已成为加剧国际局势紧张，威胁国际和平与稳定的主要因素”。

当天，叙利亚外交部还致函联合国秘书长和安理会，呼吁联合国有关方面发布清晰的官方立场，并采取实际行动，推动要求以色列从戈兰高地撤出至1967年中东战争前分界线的相关决议得到落实。

海湾阿拉伯国家合作委员会22日发表声明，对特朗普有关戈兰高地的言论表示遗憾。声明说，这一言论破坏了中东实现公正、全面和平的机会，不能改变戈兰高地是叙利亚领土、后被以色列军事占领的事实。

约旦外交大臣艾曼·萨法迪22日发表声明说，戈兰高地是以色列占领的叙利亚领土，国际社会有关戈兰高地的所有解决方案都明确表述了这一事实。在戈兰高地问题上，国际社会必须遵守联合国安理会的相关决议。

土耳其总统埃尔多安22日警告说，特朗普有关戈兰高地的“不当言论”可能会在本地区引发新危机，“我们不能允许对戈兰高地的占领合法化”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日说，特朗普这一言论破坏中东局势稳定，不利于达成解决中东问题的目标。

同一天，俄外交部发言人扎哈罗娃说，俄方认为戈兰高地属于叙利亚。联合国安理会第497号决议就戈兰高地问题已有明确表态，“绕过安理会改变戈兰高地的地位，此举直接违反联合国相关决定”。

以色列将于4月9日举行大选。为给参选加分，以色列总理内塔尼亚胡近期一直致力于说服美国承认以对戈兰高地的主权主张。美国国务院近日公布的一份报告中提及戈兰高地时并未使用“被以色列占领”的过往表述，而使用了“被以色列控制”的说法，此举被媒体解读为美国在该问题上的立场发生变化。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是“完全无效的，不具国际法律效力”。（参与记者：汪健、郑一晗、涂一帆、林晓蔚、易爱军、李奥、吕迎旭、陈文仙）

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