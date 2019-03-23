“重建工作是一项巨大挑战”——遭“伊代”重创的莫桑比克贝拉市见闻

22日是强热带气旋“伊代”重创莫桑比克中部港口城市贝拉后的第八天。

本月14日，“伊代”在贝拉登陆，给这座50万人口的城市带来大风和强降雨，造成重大人员伤亡和财产损失。官方宣布已有293人在这场风暴及其引发的洪涝等次生灾害中丧生，另有34.5万人受灾，而且这些数字很有可能进一步上升。据贝拉市一些老人讲述，在他们记忆里，从来没有经历过如此骇人的风暴。

在贝拉市区，随处可见许多大树被连根拔起，电线杆倒伏在路边，大多数房屋屋顶、窗户遭到不同程度损毁，许多简易棚屋被风刮得只剩下几根立柱。靠近海边的一个住宅小区，12栋楼房中有11栋的房顶全被大风刮走，泥泞的道路两旁堆满了残砖破瓦。白天，街道上市政工人用电锯切割树干、清理路障的声音此起彼伏；夜里，居民家中发电机的声音轰鸣不息。目前，贝拉的市政供电仍未完全恢复。

由于担心水源清洁问题，市政当局建议不要直接饮用水龙头里的自来水，城市面临饮用水短缺问题。市场上可以买到的蔬菜、水果和食品十分有限。

据当地媒体报道，城市总体秩序较为平稳。记者在现场看到，在一家银行门口，市民为了支取现金，耐心地排起了数十米长的队伍。

在市政当局设在一所中学的一个临时安置点，记者看到一群饥肠辘辘的孩子高兴地吃上了当天的第一顿饭：一点洋葱、一枚鸡蛋和一碗米饭。这个安置点一共收容了1000多人，大部分是从贝拉以南的布济区转移过来的灾民。由于“伊代”过境带来的连日强降雨导致布济河河水暴涨，形成大规模洪涝灾害，许多人的住宅被洪水淹没。

安置点负责人朱塔·西托告诉记者，自己是16号被救援飞机从布济区救出的第一批人。“我的家人都失联了。现在这里缺饮用水、粮食、个人卫生物品，还缺衣服。许多人没有换洗的衣物，至今身上还穿着被救出时的那身脏衣服。”

贝拉的南部沿海街区受“伊代”肆虐最为严重。贝拉市长戴维兹·西曼戈此时正在指挥市政工人清理杂乱的街道。他说：“我们的城市具有百年历史，但现在却毁于一旦，可能需要数月甚至若干年时间，才能从这次重创中恢复。”

看着满目疮痍的街道，西曼戈一脸忧愁。他对新华社记者说：“重建工作是一项巨大挑战。现在，一切援助，对于我们来说都很重要。”（新华社记者 聂祖国）

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