郎朗受邀为庆祝西班牙普拉多博物馆建馆200周年演出

中国钢琴家郎朗日前受邀在西班牙马德里普拉多博物馆举行了一场特别演出，用琴声为这座世界著名的博物馆庆祝200岁华诞。

当地时间21日晚10时，在博物馆悬挂着17世纪西班牙画家委拉斯凯兹的名作《宫娥》的展厅里，郎朗以一曲贝多芬的《致爱丽丝》拉开演奏的序幕。

“这是我第一次在这幅名画前演奏，它如此贴近我的心灵。”郎朗在演出结束后说。为此他特意挑选了一些心目中与展厅的光线以及这幅油画的色彩和人物最为契合的乐曲来演奏。

在演奏了肖邦的《降D大调前奏曲（雨滴）》之后，郎朗将中国传统民乐《彩云追月》与西班牙作曲家伊萨克·阿尔贝尼兹的作品融合，为在场的听众奉上一段中西合璧的即兴演奏。

建于1819年的普拉多博物馆坐落于马德里市中心，收藏从14到19世纪欧洲的绘画、雕塑等美术作品。《宫娥》以其构图的独特与复杂性而闻名，是普拉多博物馆的镇馆之宝。

近年来，越来越多的中国游客到访西班牙，普拉多博物馆是他们在马德里必到景点之一。普拉多博物馆传媒部主任卡洛斯·查瓜塞达说：“中国是一个伟大的国度。世界需要认识中国，中国也需要认识世界，文化交流将使双方都受益。”

中国驻西班牙大使吕凡等嘉宾到场欣赏了演出。（谢宇智）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)