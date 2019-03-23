南美八国宣布创立新的地区一体化机制

阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭和秘鲁七国总统及圭亚那驻智利大使22日在智利首都圣地亚哥签署声明，宣布创立一个新的南美洲地区一体化机制——南美进步论坛。

当天上午，上述八国及其他一些南美洲国家代表应智利总统皮涅拉邀请，在圣地亚哥召开会议。八国在会后发表的声明说，希望建立一个“协调合作，不排斥任何国家”的地区组织，以便更有效地推动地区一体化，促进南美各国的进步与发展。为此，八国宣布成立南美进步论坛，并将通过各自外交部门就声明各项内容进一步协商。

声明说，论坛将采用灵活的组织架构、清晰的运作规则、便捷的决策机制，着重处理南美洲国家在基础设施、能源、卫生、国防、安全、打击犯罪、防灾减灾等方面的一体化问题。八国决定，智利将在未来一年担任论坛临时主席国，随后由巴拉圭接任。

南美进步论坛首先由智利和哥伦比亚倡议建立。有分析认为，此举目的是替代2008年成立的南美洲国家联盟。南美洲国家联盟在成立之初拥有12个成员国，旨在建设一个多方参与和地区公认的一体化机制，在文化、社会、经济和政治上谋求联合。但近一年来，超过半数成员国未参加该联盟任何活动。今年3月，厄瓜多尔以该联盟已不具备推进地区一体化进程的能力为由宣布退出。

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