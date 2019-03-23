南临地中海，背靠阿尔卑斯山，面积2.02平方公里，常住人口约3.8万——这便是位于欧洲西南部的“袖珍国”摩纳哥。

全球著名旅游胜地，常住人口来自100多个国家，马戏节、礼花节享誉世界，世界一级方程式锦标赛（F1）、摩纳哥足球俱乐部、游艇俱乐部等蜚声国际……摩纳哥国土面积虽小，魅力却不小。

长期居住在摩纳哥的中国人不多，不过，近十几年来，随着中国不断发展，到过中国的摩纳哥人越来越多，来摩纳哥旅游的中国游客人数也快速增长，蒙特卡洛一些店铺已逐渐开始聘用会说中文的导购。

虽然相距万里、体量差异巨大，但这并不能阻碍中摩在各领域展开广泛交往。自1995年建交以来，双方在文化、艺术、教育、旅游领域开展了一系列交流，促进了人民相互了解。来自中国的杂技团多次获得蒙特卡洛国际马戏节“金小丑”最高奖；摩纳哥蒙特卡洛芭蕾舞团、蒙特卡洛爱乐乐团频繁到中国访问演出，收获热烈反响。

中摩关系的热络得益于高层推动。摩纳哥元首阿尔贝二世亲王曾10次访华。据摩纳哥王宫负责新闻的工作人员介绍，阿尔贝二世曾去西安参观兵马俑，并促成西安兵马俑展于2001年7月在摩纳哥格里马尔迪宫举办。2002年2月，摩纳哥举行新春中国杂技演出，时任国务大臣勒克莱尔出席。2014年和2015年，中国文联和摩纳哥政府共同在摩纳哥连续举办两届“今日中国”艺术周暨摩纳哥中国节活动。

2017年，“继文绳武——清代帝王的家国天下”故宫文物展在摩纳哥举办，访问量达5万人次，比摩纳哥全国人口还要多；2018年，“贵胄绵绵：摩纳哥格里马尔迪王朝展”在中国北京举行，阿尔贝二世亲王亲自为展览揭幕，参观人次达53.3万，进一步促进了中摩民众对彼此文化历史的认识。

语言是民众了解沟通的桥梁。摩纳哥中国协会副主席王晓琴曾在摩纳哥中学教过中文。她说，摩纳哥唯一的公立学校10年前就在初中和高中开设了中文课，近年来学习中文的学生越来越多。

体育在摩纳哥占有重要地位。蒙特卡洛赛道因与街道合为一体且拥有诸多特殊弯角和隧道成为F1最具挑战赛道之一；摩纳哥足球俱乐部多次夺得法国足球甲级联赛冠军；现任元首阿尔贝二世亲王曾作为职业运动员5次参加冬季奥林匹克运动会并热衷于多项体育运动。

摩纳哥著名的游艇俱乐部同样拥有重要体育功能。据游艇俱乐部秘书长贝尔纳·达利桑德里介绍，游艇俱乐部和中国很多海滨城市有合作。中国远洋航行第一人郭川在完成“21世纪海上丝绸之路”航行后获颁摩纳哥游艇俱乐部年度突破奖，阿尔贝二世亲王亲自为他颁奖。

摩纳哥十分重视世界环保事业，特别是在海洋、生态保护及研究方面。中摩在生态环保方面互动频繁，阿尔贝二世亲王基金会一直与中华环保基金会保持密切合作，在中国开展了诸如太湖蓝藻水华野外观测站、保护东北虎等项目。

摩纳哥驻华大使冯德琳说，2020年摩中将迎来建交25周年，两国友好关系充分说明，国家体量差别不会影响国家间亲密程度，也不影响两国在文化、环保、经贸等方面开展密切合作与往来，摩中在多个领域有着共同价值观和共同利益。（新华社记者 应强 陈晨）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)